一年容易又到母親節。街上花店早已排滿花束，像預先排練好的溫柔；商場的禮物，也一早替人想好心意。女人大多喜歡儀式感——不是物質，而是想被重視。愛，一定要說出口，哪怕只是一句：「媽，我掛住你。」

母親這個角色，改變有多大？大得可以到你認不出自己。但值得擔當嗎？答案因人而異。對我來說，當母親是救贖，讓生命多了一層意義。

兒子從小與我見面機會不多，他兩歲的時候我就與他的父親分開。那時候真的很無奈，又無法說得太多，幸好母親總鼓勵我：「童言無忌，長大後他一定會明白你的。」果然，他十歲左右，忽然對我說：「媽咪，對唔住，我以前咁對你……」