一年容易又到母親節。街上花店早已排滿花束，像預先排練好的溫柔；商場的禮物，也一早替人想好心意。女人大多喜歡儀式感——不是物質，而是想被重視。愛，一定要說出口，哪怕只是一句：「媽，我掛住你。」
母親這個角色，改變有多大？大得可以到你認不出自己。但值得擔當嗎？答案因人而異。對我來說，當母親是救贖，讓生命多了一層意義。
兒子從小與我見面機會不多，他兩歲的時候我就與他的父親分開。那時候真的很無奈，又無法說得太多，幸好母親總鼓勵我：「童言無忌，長大後他一定會明白你的。」果然，他十歲左右，忽然對我說：「媽咪，對唔住，我以前咁對你……」
原來，就算不能常相見，也不能抵擋血脈的相連。雖然我們不能像一般母子般親近，卻一早如朋友相處。他願意和我分享他的事，也樂意聽我的意見。多年來我沒法囉唆，連叮嚀的時間也不多，能分享一點人生經驗，算是個小確幸。現在，他長大了，我會安慰自己，我是個提早學習放手的母親呢！現在，他就像個跑馬拉松的選手，我就在跑道旁，替他打氣的其中一人。有時候，我會陪他跑一小段，但更多時候是在遠處守望他。恰巧，我和我的媽媽，也不約而同當了個遠距離的母親，無論身在何地，也會為他送上最真摯的祝福。
這種母愛，不靠親近，靠心靈的連結。再多的阻礙，也擋不住它生根。香港的母親，或許「幾盡」不同：有人拼盡全力，有人學會放手。關鍵是，別讓角色吞噬自己。母親值得當，因為它教你愛的極限；但記住，你首先是女人，值得被愛。