機械人眼中的《魔音女團》

綜藝節目《魔音女團》今個星期開播，節目火速預告會進入淘汰階段，新節奏在同類節目安排過去很少見到。《魔音》特別之處是開播前已經有大量預熱，在網絡先掀起熱話，令節目影響力快速爆發。 《魔音》由海選已經產生大量話題，今個星前當節目開播，嘗試和人工智能聊天，發覺已經有不少趣味話題可借選擇。按照聊天機械人的說法，節目在網絡大熱有幾個原因：地獄海選掀話題;「心機女」風波和港姐參選都增加了流量，同時推高了觀眾期待值。

聊天機械人還介紹了6強預測，包括大熱領軍組的宋婉穎、莊子璇和倪樂琳，黑馬與爭議組的俞可程、鄧凱文和盧映彤。還有很好笑的是機械人談到《魔音》與百億富商鄔友正的關係，形容「關係非常密切」，是冠名贊助商和「校董」，曾在社交媒體自嘲「不務正義」，他還和魔音練習生拍了《笑看風雲》短片。 聊天機械人找到大量的《魔音》內容，而且用了社交媒體的算法，不斷在介紹文章後面帶出新話題，娓娓道來，只是「原材料」夠多，就可以不斷吸引受眾追看下去，如果將來能夠配合相片做到圖文並茂，甚至利用話題再自行衍生其他內容。TVB正準備把原先電視廣播的名稱改為無綫集團，正是為置身跨平台傳播時代做好正名，以迎接不斷的變化。電視黃金時段擁有高逾20點的收視，仍然是最具爆炸力的宣傳催化劑，TVB的策略就是用這個堅實的基礎打造更強大的宣傳力。