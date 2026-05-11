「邪教」之育成——我撐FAMA農夫

根據網上定義，邪教其中一元素為對教主極度崇拜，精神控制力極強。大家看到這請不要以為筆者有什麼juicy大踢爆，要黑某人等等。純粹見最近HipHop Rapper組合FAMA農夫事隔16年再舉行演唱會有感而發，並嘗試解釋「小眾明星」的這社會現象。畢竟香港演藝圈從來都是一仗功成萬骨枯，成功的人不少但中途離開的人不計其數；而持續在銀幕上可以見到的表演者，人人均千垂百鍊，但可惜的是不少每一個表演者均可順風順水如劉德華、古天樂一般。

從農夫的演唱會感言可以知道他們這二十多年的演藝事業高低起伏殊不簡單，屹立不倒20多年足顯他們多才多藝的過人本領。其實農夫出道時一直頗受歡迎，早期不少派台歌在電台熱播，紅極一時。但由於不是傳統類別的偶像，叫好有餘但相信叫座不足，加上演藝路中段有不少人事問題令二人吃不消，使其歌唱事業未能更上一層樓，可幸在低潮時靠著一小部分死忠粉絲的狂熱支持，才能讓他們撐下去，捱過低潮的苦澀。由免費演唱無人聽到現今一票難求，中間所經歷的一切一切相信不足為外人道。筆者起初聽到農夫直言出道初期時是靠粉絲借錢接濟不禁嘖嘖稱奇，原來十多年前追星也可以如此徹底。