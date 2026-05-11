「邪教」之育成——我撐FAMA農夫

根據網上定義，邪教其中一元素為對教主極度崇拜，精神控制力極強。大家看到這請不要以為筆者有什麼juicy大踢爆，要黑某人等等。純粹見最近HipHop Rapper組合FAMA農夫事隔16年再舉行演唱會有感而發，並嘗試解釋「小眾明星」的這社會現象。畢竟香港演藝圈從來都是一仗功成萬骨枯，成功的人不少但中途離開的人不計其數；而持續在銀幕上可以見到的表演者，人人均千垂百鍊，但可惜的是不少每一個表演者均可順風順水如劉德華、古天樂一般。
從農夫的演唱會感言可以知道他們這二十多年的演藝事業高低起伏殊不簡單，屹立不倒20多年足顯他們多才多藝的過人本領。其實農夫出道時一直頗受歡迎，早期不少派台歌在電台熱播，紅極一時。但由於不是傳統類別的偶像，叫好有餘但相信叫座不足，加上演藝路中段有不少人事問題令二人吃不消，使其歌唱事業未能更上一層樓，可幸在低潮時靠著一小部分死忠粉絲的狂熱支持，才能讓他們撐下去，捱過低潮的苦澀。由免費演唱無人聽到現今一票難求，中間所經歷的一切一切相信不足為外人道。筆者起初聽到農夫直言出道初期時是靠粉絲借錢接濟不禁嘖嘖稱奇，原來十多年前追星也可以如此徹底。
從演唱會火爆購票情況發覺原來喜愛農夫的知音人也不少(當然誰人決定此低廉定價可能需要問責——笑)，起碼三場「一票難求」的演唱會已有合共2萬多人，若讀者有入場將也會明顯感受到入場觀眾的投入程度和其他藝人粉絲有頗大分別，是一種近乎「邪教」的痴迷。在去全球化下，每一位消費者品味差異擴大。作為演藝人，你不必再強求數百萬人喜愛成為大眾明星，相反你只要專注一少撮人——只要愛得夠深，就足以成就演藝夢。君不見筆者喜愛的達哥、JFFT以至農夫皆談不上大眾最喜愛的代表，但卻有粉絲抱著如對「邪教」的熱愛而不斷支持，令他們有空間可繼續以其獨特風格表演，這可能才是發展多元社會𥚃最重要的元素。