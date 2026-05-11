薪酬調整應依機制考慮

大埔宏福苑火災聽證會，揭示了一些政府部門監管上的疏漏，引起了社會廣泛關注。有市民因而質疑，特區政府在這個時候同步啟動公務員薪酬檢討，是否合適。社會關注公務員的表現需跟待遇掛鈎，可以理解，但從公共管治的角度來看，確保行之已久的薪酬調整機制有效運作，關乎特區政府的長遠管治效能，任何改動都必須謹慎。 現行的公務員薪酬調整機制並非單靠簡單的行政決定，而是有一套悠久的既定程序和一系列相關的考慮因素，其核心價值在於透過客觀數據——包括薪酬趨勢淨指標、經濟狀況、生活指數變動、政府財政狀況，以及職方意見和士氣等，才會作出決定。這套機制的初心是維持公務員團隊的穩定性與報酬的可預測性。

公務員薪酬檢討的決定具有廣泛的輻射效應。目前，醫管局、大學、社福機構等眾多受政府資助團體和法定機構的員工薪酬調整都是以公務員薪酬調整為依據。因個別事件而輕易更動或偏離既定的政策和程序，並不可取，影響的不僅是十七萬公務員，亦涉及數以十萬計的相關機構員工，涵蓋醫療、教育、社會服務等民生公共服務的管理和人事穩定。 針對社會對個別部門表現的質疑，關鍵是不應把「年度薪酬調整」與「個人績效評核」兩個概念結合一起考慮。前者屬於宏觀的購買力與勞動市場對接調整，後者則是針對個人或團隊工作表現的針對性評價。