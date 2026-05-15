近來蔡卓妍與比自己小10歲的林俊賢步入婚姻，消息傳來，竟不覺太驚訝。這城的人，早已見慣各式各樣的愛情排列組合，姐弟戀，也不再是茶餘飯後的奇談。
愛情，說到底，是兩個人的事。要發生，怎也擋不了。
然而，今日的姐弟戀，似乎已由個別故事，變成一種隱隱成形的趨勢。無論歐美還是亞洲，年長女性與年輕男性的配對愈見普遍。年齡差距由3、5年，到10年，甚至更多，也不再罕見。這背後，是時代的轉變：女性經濟獨立，壽命延長，自我意識覺醒，已不再依附傳統婚姻結構。而年輕男性，亦不再被「必須年長才可靠」的框架束縛。他們欣賞成熟女性的自信與穩定，甚至在情感上，尋求一種更平等、更坦誠的關係。於是，年齡不再是界線，而只是背景。
姐弟戀的好處，也許正在於這種互補。年長的女性，往往更清楚自己想要甚麼，不再浪費時間於猜測與試探；年輕的男性，則帶來活力與新鮮感，讓關係不致陷入沉悶。相比之下，傳統的「男大女小」，甚至極端的「父女戀」、「爺孫戀」，年齡差距愈大，角色便愈容易傾向支配與依附。而姐弟戀，某程度上，反而打破了這種既定模式——它提醒我們，愛情未必需要依照社會預設的階梯去發生。
當然它並非童話，現實中仍會面對生育、人生階段差異、外界眼光等問題。但這些，其實任何一段關係都會遇上。說到底，愛情從來不是一條數學題，不是加減乘除可以計算出來的結果。它更像一種時機——在對的時間，遇上對的人。
至於旁人的目光？不過是風聲。
真正過日子的，始終是當事人自己。