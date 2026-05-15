近來蔡卓妍與比自己小10歲的林俊賢步入婚姻，消息傳來，竟不覺太驚訝。這城的人，早已見慣各式各樣的愛情排列組合，姐弟戀，也不再是茶餘飯後的奇談。

愛情，說到底，是兩個人的事。要發生，怎也擋不了。

然而，今日的姐弟戀，似乎已由個別故事，變成一種隱隱成形的趨勢。無論歐美還是亞洲，年長女性與年輕男性的配對愈見普遍。年齡差距由3、5年，到10年，甚至更多，也不再罕見。這背後，是時代的轉變：女性經濟獨立，壽命延長，自我意識覺醒，已不再依附傳統婚姻結構。而年輕男性，亦不再被「必須年長才可靠」的框架束縛。他們欣賞成熟女性的自信與穩定，甚至在情感上，尋求一種更平等、更坦誠的關係。於是，年齡不再是界線，而只是背景。