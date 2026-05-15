漢坦病毒

漢坦病毒(Hantavirus)不動聲色地出現，要由1950年代初說起。美軍在韓國陸續患上一種叫「韓國出血熱」(Korean Hemorrhagic Fever)的奇難雜症，醫生摸不着頭腦，原來那是一種由田鼠攜帶的病毒，會引起發燒、出血及腎衰竭。科學家以漢灘江(Hantan River)為病毒命名，自此正式列入醫學詞彙。 這病毒會不斷變化，到1993年，美國西南部一名年輕健康的納瓦霍族男子忽然無法呼吸，幾天後離世，他的未婚妻亦出現同樣情況。衛生部門一度陷入恐慌，最後才確認是新的病毒株：Sin Nombre virus，西班牙文直譯就是「無名病毒」，以免污名化最受影響的納瓦霍族群。

在北美，人類透過吸入帶有病毒的鼠類排泄物氣霧而感染漢坦病毒，直到病毒於1995年傳入南美洲，科學家發現新出現的安地斯病毒(Andes virus)能人傳人，才知漢坦病毒可能出現在家庭聚會，甚至郵輪這類人口密集的地方。患者先發燒、肌肉疼痛，再迅速惡化至呼吸衰竭。但現在，你還要擔心鄰居的咳嗽。 面對這種再次冒起的病毒，我們應該怎樣做？ 首先不用恐慌，漢坦病毒肺症候群(HPS)在傳播方式上不像流感或COVID-19在個人層面。只須遠離老鼠，不要直接掃乾燥的鼠糞，應先用漂白水稀釋液噴濕，再進行清理，同時封好家中洞口，防止鼠類進入。公共衛生部門則需要持續監察南美洲病毒株，留意牠們會否出現更強的人傳人能力。我們同時也需要疫苗，目前仍未有可廣泛使用的漢坦病毒疫苗，由於疾病目前只是零星爆發，藥廠自然沒特別積極投放資金。