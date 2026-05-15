香港房屋困局扭轉了嗎？

這幾年彷彿房屋短缺和土地供應不足的議題少了被討論，確實看到特首和局長、及公務員團隊的努力下，變革正在發生。而理想中的居住藍圖不再只是紙上談兵，而是有條不紊地透過大膽的政策創新，改變了現況。 政府施政成效的最有力證據，莫過於房屋局最新公布的數據。在一個具里程碑意義的突破中，涵蓋傳統公屋及簡約公屋的綜合輪候時間已大幅回落至4.7年。這數字不僅創下八年多來的新低，更標誌著本港房屋發展軌跡的重大轉折。回顧本屆政府上任前，公屋輪候時間曾一度攀升至6.1年的歷史高位，政府切實減輕了不少低收入家庭所承受的心理與經濟重擔。

在2025年《施政報告》中，特首和問責團隊訂下了一個極具挑戰性的硬指標，將綜合輪候時間降至4.5年。當這個目標最初公布時，確實社會還是有一些質疑可行性的聲音。隨著最新輪候時間跌至4.7年，特首的目標已不再是遙遠的願景，而是近在咫尺的現實。同時也充分印證了本屆政府務實、以結果為目標的施政作風，展現出兌現承諾、為基層市民帶來真正紓困的強大執行力。 輪候時間的顯著縮短絕非偶然，全賴房屋局大力推動「多管齊下」策略的直接成果。在2025年全年，獲編配傳統公屋的一般申請多達2萬宗；相比之下，同年新登記的申請僅為1.45萬宗。透過配屋數量比新增申請多出近6,300宗，政府正積極且有效地消化多年來長期積壓的輪候個案。當局也靈活運用過度性房屋來填補短期的供應缺口。隨著2.1萬個過度性房屋單位投入服務，那些在惡劣劏房環境中苦苦掙扎的家庭，在輪候永久公屋期間，獲得了即時改善居住環境的寶貴選擇。

開創性的「簡約公屋」計劃成功填補短期過度性房屋與長期傳統公屋之間的空缺，事實證明這是一項成功的社會工程。自首個「簡約公屋」項目於2025年第一季開始編配入住以來，成效令人矚目。獲安排入住的一般申請者，其平均輪候時間僅為3.2年。這項計劃為基層家庭提供了一條即時的救生索，讓他們能在遠短於傳統輪候時間內，大幅改善生活環境。簡約公屋的迅速落成，歸功於房屋局積極採用尖端建築科技，特別是「組裝合成建築法」(MiC)。這種創新方法徹底顛覆了傳統的建築時間表。以牛頭角彩興路的高層簡約公屋項目為例，該項目採用「全組裝合成」模式，僅用了短短165天便完成了全部模組的發運與安裝。這項創舉不僅打破了香港建造速度的紀錄，更展示了政府勇於擁抱現代科技以解決迫切社會問題的決心。

在致力增加供應的同時，政府也深明確保公共資源公平分配同樣重要。在現屆領導班子下，房屋局展開了打擊濫用公屋行動。政府傳遞的信息非常明確：公屋是為有真正需要人士提供的安全網，絕非那些已不再符合資格或企圖剝削制度者的永久權利。截至今年2月，政府已成功收回約9,800個被濫用的公屋單位。這項行動的經濟效益極為龐大。這些被收回的單位隨即重新投入編配系統，大幅加快了公屋流轉，讓真正有需要的家庭能更快上樓。立法會於2025年6月通過修例，並於今年3月引入「嚴重濫用公屋」等新罪行，同時延長了檢控時效。這些措施產生了強大的阻嚇作用，促使許多違規住戶自動交回單位。此外，房委會自2025年1月推出「舉報濫用公屋獎」以來，反應熱烈，共接獲3,500宗舉報，當中700宗已展開跟進調查，證明社會各界堅定支持政府維護公屋資源公平分配的決心。