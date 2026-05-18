這幾天的國際關注焦點，必定是美國總統特朗普訪華。這是中美兩國在經歷多年角力後的重啟性互動，並把兩國關係定調為「建設性戰略穩定關係」。這定位的重點是「穩定」，釋放出雙關關係的緩和信號。然而，特朗普善變多變，會談效果仍需時間驗證。今年內中美元首仍會會晤，預料雙方在貿易與科技等方面的鬥爭力度將暫時緩和，至少會維持至美國11月中期選舉之後。

作為世界兩個最大經濟體，中美關係的走向影響國際政治穩定，亦直接左右全球市場氣氛。美國通脹持續高企，兩黨為中期選舉拳來腳往，伊朗之戰欲速不達，油價飆升，特朗普政府急需穩住中美關係，以免對國內經濟信心造成進一步衝擊。中方則希望為自身發展爭取更可預測的外部條件，因此雙方都有管控分歧，放緩對抗的共同利益。這並非意味已消除矛盾，而是策略性調整，避免正面交鋒，保留談判籌碼。