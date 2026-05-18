這幾天的國際關注焦點，必定是美國總統特朗普訪華。這是中美兩國在經歷多年角力後的重啟性互動，並把兩國關係定調為「建設性戰略穩定關係」。這定位的重點是「穩定」，釋放出雙關關係的緩和信號。然而，特朗普善變多變，會談效果仍需時間驗證。今年內中美元首仍會會晤，預料雙方在貿易與科技等方面的鬥爭力度將暫時緩和，至少會維持至美國11月中期選舉之後。
作為世界兩個最大經濟體，中美關係的走向影響國際政治穩定，亦直接左右全球市場氣氛。美國通脹持續高企，兩黨為中期選舉拳來腳往，伊朗之戰欲速不達，油價飆升，特朗普政府急需穩住中美關係，以免對國內經濟信心造成進一步衝擊。中方則希望為自身發展爭取更可預測的外部條件，因此雙方都有管控分歧，放緩對抗的共同利益。這並非意味已消除矛盾，而是策略性調整，避免正面交鋒，保留談判籌碼。
在台灣問題上，中方立場鮮明，國家主席習近平強調「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」，沒有妥協餘地，沒有灰色地帶。美方若真心想尋求穩定的雙邊關係，便不應該死心不息的繼續試探，嘗試跨越「紅線」。
觀察美方近來的表述與行動，尤其是特朗普在空軍一號上回應記者步步進迫的提問時流露出的語氣，顯示出某種「節制傾向」——至少在軍售與安全議題上，他會採取一些動作，避免激化矛盾。當然，這份節制是否真能落實，還有待後續驗證。若美方能以實際行動展現誠意，控制軍售、避免挑釁，中美之間的緩和氣氛，就有望延續長一些。
從宏觀層面看，中美關係在競爭與合作之間尋找新平衡的過程，仍有一個長期曲折的路途。貿易磨擦、小院高牆的科技壁壘、地緣政治等結構性問題，難以在幾次領導人互訪後立即化解。但穩定的對話機制，可以一步步重拾互信，構建好可持續的緩衝地帶，避免意外衝突與誤判。