減少說話的真相

近來讀到一項研究，說人類每日說話的字數，正悄悄下降。科技愈發達，訊息愈便利，人與人之間的真正對話，卻反而稀薄。手機取代了閒談，貼圖代替了語氣，連一句完整的心事，也被壓縮成幾個符號。但其實，說話變少，未必全然因為科技。 人愈大，愈明白，並不是每一句話，都值得說出口。少年時總以為，「事無不可對人言」。開心要分享，不快要傾訴，彷彿只要說出來，事情便會變得輕鬆。長大後才發現，你想說，也未必有人想聽。你的喜悅，於他人不過是閒話；你的痛苦，於別人更可能是負擔。偶爾兩句苦水，尚算人情；說多了，不但無助解決問題，反而把自己困在「受害者」的陰影裡，愈說愈沉。

於是，人，慢慢學會把話收回來。苦水，不如對自己說，或者乾脆不說。跑一段路，讓氣喘替代抱怨；走一段遠路，把鬱結消散在風裡。畢竟，每個人都有自己的難處，沒有誰真正有餘力承接另一個人重量。至於開心，也學會輕描淡寫。你過得太好，未必有人真心祝福。笑容之下，可能藏著比較，甚至隱隱的妒意。人性有時微妙，別人跌倒，竟能帶來一絲安慰。這樣的現實，說破了無趣；不說，卻又真實存在。 也許，那項研究只是用數據說明一件我們早已知的事：語言在減少，並非單純因為孤獨，而是因為清醒。懂得不說，某程度上，是一種成熟。