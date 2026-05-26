Uber游說工作出了甚麼錯？

近期關於交通運輸的議題中，網約車合法化無疑是備受關注的焦點。自從Uber進入香港市場，多年來一直處於合法與非法邊界之間運作，只有旗下的士服務勉強算是合法合規。而在全球其他地區，Uber通過積極的游說工作，在部分市場取得了成功，卻在其他地區碰壁，甚至因與當地業者的競爭失利而被迫退出。不可否認，Uber為香港的商業運作帶來了便利，改變了市民的出行方式，也對傳統的士行業帶來了衝擊。除此之外，Uber亦創造了不少就業機會。

然而，Uber歷年來在香港的營運及公關策略卻暴露出明顯的問題。其亞太地區及本地團隊一再表現出一種傲慢姿態，受美國企業文化和投行風格影響，自認產品受到顧客的極度青睞。這種心態反映在他們與政府和公眾互動的方式上，特別是在與政策制定者溝通時，他們更是採取高調對抗的態度。近期，Uber的亞太區高層與香港總經理聯合發聲，公開批評政府對網約車合法化的初步方案，指責這些方案或將導致市場價格失衡。然而，這樣的策略雖然可能在華盛頓行得通，但在香港卻完全不合適。