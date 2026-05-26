Uber游說工作出了甚麼錯？

近期關於交通運輸的議題中，網約車合法化無疑是備受關注的焦點。自從Uber進入香港市場，多年來一直處於合法與非法邊界之間運作，只有旗下的士服務勉強算是合法合規。而在全球其他地區，Uber通過積極的游說工作，在部分市場取得了成功，卻在其他地區碰壁，甚至因與當地業者的競爭失利而被迫退出。不可否認，Uber為香港的商業運作帶來了便利，改變了市民的出行方式，也對傳統的士行業帶來了衝擊。除此之外，Uber亦創造了不少就業機會。
然而，Uber歷年來在香港的營運及公關策略卻暴露出明顯的問題。其亞太地區及本地團隊一再表現出一種傲慢姿態，受美國企業文化和投行風格影響，自認產品受到顧客的極度青睞。這種心態反映在他們與政府和公眾互動的方式上，特別是在與政策制定者溝通時，他們更是採取高調對抗的態度。近期，Uber的亞太區高層與香港總經理聯合發聲，公開批評政府對網約車合法化的初步方案，指責這些方案或將導致市場價格失衡。然而，這樣的策略雖然可能在華盛頓行得通，但在香港卻完全不合適。
首先，無論部分的士經營者或車主面臨多大的批評，的士行業多年來仍然是養活眾多獨立車主和司機的重要產業。若完全放開市場，雖然許多市民可能會樂見網約車迅速占據市場，但這同時也意味著對的士行業造成毀滅性的打擊。問題在於，誰會替這些受影響的從業者找出路？誰能保障這些人的生計？Uber假設全面自由競爭是最佳解方，卻忽視了自身的行動會讓政策看起來是偏袒單一企業的結果。這種「先行者通吃」的姿態，無疑給政府造成巨大的壓力，但卻顯得短視、缺乏對全局利益的考量。即便是基本的政策研究，稍有社會科學常識的人都能看出，這樣的倡議方向並不符合公共利益。
事實上，Uber在面對香港市場時應該更加謹慎，在游說過程中展現更多誠意。例如，可以採取當年它們與新加坡政府談判的策略，耐心等待政策變化的機會，或者更直接地通過合法途徑購買更多的士牌以擴大影響力，從而為未來的談判積累更多籌碼。這樣一來，即使出現市場競爭對手，也不至於陷入被動。與之相比，Uber現在的策略卻是高調叫板，而不是良性溝通合作，結合政府的願景，市民的得益，長此下去，結果只會讓對手坐收漁翁之利。
從長遠來看，Uber的運作方式應當以多方共贏為原則，而非以絕對資本主義和運營模式強勢姿態目空一切。