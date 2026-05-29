想活得好一點，其實每天都要「對抗人性」。

人性本來就內建了無數的bug。最簡單的，是基因裡根深柢固的懶惰。心理學有個詞叫「認知吝嗇者」(cognitive miser)，意思是我們的大腦非常擅長省電，能不動腦就不動腦、能躺平絕不站立。這種「聰明」本意是為了幫遠古祖先節省能量活下去，但換作今天，每天都順應這種「聰明」，最後一事無成的，往往也是自己。

另一種更普遍的人性盲點，叫「可得性啟發法」(availability heuristic)。我們總以為「親眼所見」就是全世界。自己幸運中了六合彩，就覺得「中獎都唔係好難啫？」自己語文能力好，就覺得人家講爛英文是笨是腦殘。有個富爸爸，就意氣風發覺得「人生好多條路行，點解啲人要抱怨？」你親身經歷了，就以為自己掌握了100%的宇宙真理。