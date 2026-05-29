想活得好一點，其實每天都要「對抗人性」。
人性本來就內建了無數的bug。最簡單的，是基因裡根深柢固的懶惰。心理學有個詞叫「認知吝嗇者」(cognitive miser)，意思是我們的大腦非常擅長省電，能不動腦就不動腦、能躺平絕不站立。這種「聰明」本意是為了幫遠古祖先節省能量活下去，但換作今天，每天都順應這種「聰明」，最後一事無成的，往往也是自己。
另一種更普遍的人性盲點，叫「可得性啟發法」(availability heuristic)。我們總以為「親眼所見」就是全世界。自己幸運中了六合彩，就覺得「中獎都唔係好難啫？」自己語文能力好，就覺得人家講爛英文是笨是腦殘。有個富爸爸，就意氣風發覺得「人生好多條路行，點解啲人要抱怨？」你親身經歷了，就以為自己掌握了100%的宇宙真理。
抱歉，其實你只是大數據裡，微不足道的一個「sample size = 1」。
所以，當你發現自己吃過覺得「狗都不吃」的餐廳，門口竟然大排長龍，你的世界觀就崩塌了。你無法接受世界跟你的經驗背道而馳，於是生氣、反感、覺得別人都瞎了。(例如朋友提醒我，在Threads上要嚴重提防台灣人，他們說「好吃/必試」的，很多都是一般貨色。)
但每天這樣自我懷疑，難道我們要徹底否定自己的感覺嗎？倒也不是。心理學家丹尼爾康納曼說過，人有「系統一」的直覺，也有「系統二」的理性。對抗人性，不是叫你變成一個每天自我否定的精神分裂者，而是學會在直覺起作用後，冷靜地拉自己一把，問一句：「會唔會我可能錯了？」
活得透徹，就是有能力一邊相信自己的直覺，一邊承認自己可能只是個幸運的盲毛。