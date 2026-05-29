內地剛把香港的首名航天員黎家盈送上太空，這是在中美角力時的一個佳話。其實，這也反映了中美的另一場大戰，就是戰在太空。

據美國消息，美國太空部署早年已重啓「重返月球計劃」，計劃在2028年再次送人上月球，重續五十多年前人類首次登陸月球的探月美夢。本來，美國的計劃沒有那麽快，但他們知道中國計劃在2030年送人到月球，於是快馬加鞭。

而且，美國這次月球計劃還有「明盤」和「暗盤」。「明盤」是宣布在月球劃出數百平方英里的標記，有如「邊界」，希望「其他國家尊重這些標記」；言下之意就是「這是我的國土，旁人不得越界」。至於「暗盤」，則是美國一定同時設立防範措施，甚至太空武器，只是不會宣之於口而已。據專家說，這些「太空武器」不一定在月球上，可能更多在地面上，因為月球上的一切，目前都是由地面控制的。