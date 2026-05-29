內地剛把香港的首名航天員黎家盈送上太空，這是在中美角力時的一個佳話。其實，這也反映了中美的另一場大戰，就是戰在太空。
據美國消息，美國太空部署早年已重啓「重返月球計劃」，計劃在2028年再次送人上月球，重續五十多年前人類首次登陸月球的探月美夢。本來，美國的計劃沒有那麽快，但他們知道中國計劃在2030年送人到月球，於是快馬加鞭。
而且，美國這次月球計劃還有「明盤」和「暗盤」。「明盤」是宣布在月球劃出數百平方英里的標記，有如「邊界」，希望「其他國家尊重這些標記」；言下之意就是「這是我的國土，旁人不得越界」。至於「暗盤」，則是美國一定同時設立防範措施，甚至太空武器，只是不會宣之於口而已。據專家說，這些「太空武器」不一定在月球上，可能更多在地面上，因為月球上的一切，目前都是由地面控制的。
我不學無術，不懂那麽多太空知識，只希望各國無論怎樣發展太空，首先還是要解決地球上的問題，尤其是本國的民生問題。記得前蘇聯與美國太空爭霸，把大量人力物力財力都花在太空中，國內政治和經濟卻弊病叢生；而美國則虛晃一招，表面維持一定的太空投入，實際卻是在地球上鞏固它的經濟、外交和科學的領先地位。
結果，前蘇聯的綜合國力不斷萎縮，最終自己拖垮自己。當時的美國總統，就是演員出身的列根。人們說，列根把他的演技搬到政治舞台上，老奸巨滑的蘇聯老大哥也被他騙倒了。
今天的中美太空角力，情況與當年美蘇星球大戰不盡相同，因為兩國都要面對本身的經濟問題和外交環境。我看，兩國都不會忘形，否則只會欲速則不達。我們一介庶民，也管不了那麽多。有商界朋友對我說，美國這次重返月球其實也是一個商業計劃，以「月球經濟」為餌，與大財團合作；做得好，雙方得益，做得不好，則可用民間的錢來填補政府的缺口。
有香港商界人士馬上動腦筋，認為大有作為，因為中國的太空科技有國家調控，而且成本較低；且看AI的發展，只需五分一甚至更低的成本，就製造出與美國相若的產品。果真如此，拍手歡迎。