筆者深感榮幸，早前獲香港中文大學(深圳)頒授榮譽院士。雖然已是人生第三個大學榮譽院士銜，但心情依然興奮。中大(深圳)創校十多年，成績斐然，目前已是廣東省內的龍頭大學，收生水平貼近北大/清華，是香港高校貢獻大灣區發展的成功典範。為對接國家「十五五規劃」，香港正積極籌劃首個「五年規劃」，教育的環節相當重要。 「十五五規劃綱要」第三篇十一章列明要「一體推進教育科技人才發展」，緊接的第四篇更詳盡闡述「深入推進數字中國建設 提升數智化發展水平」；預計教育局將在暑假前推出「數字教育發展藍圖」。筆者在教育局轄下某個委員會的會議上，就因應數字教育及師資培訓提出幾項意見。首先，在整個學界倡納人工智能，要定下高目標，絕不能只抱著「志在參與從不缺席」的心態，而是要在這場競賽中位踞前列。人才戰是「世界大戰」，香港必定要好好把握契機，為進一步推高人才的質素帶來突破性的發展！

此外，善用人工智能可提升教學效能，替老師騰出時間，投放在更全面和深入的品德教育上，為社會培育更多品學兼優的學生。從來能感染學生的良師都不止「言教」更有「身教」；簡言之，傳授知識和品德教育並重。要做到科教興國，除了要堅守有教無類的教育宗旨外，亦要適當拔尖，銳意培育如高錕、丘成桐此類的頂級科學家。例如，丘成桐教授在中文大學的「致真學院」將招收在數學科領域中表現優秀的學生，而該等學生不一定有參加一般入學要求指定的地區或國家考試。

應如何準備好中學師資去配合大學拔尖呢？「植根香港、背靠祖國、聯通世界」是香港得天獨厚的優勢；過去幾年，教育局在認識國家的歷史與發展及增強國民意識的相關師資培訓上確實做得不錯。是時候在培育正確、客觀、全面、平衡的世界觀上做多些功夫了！