自信，是個聽得多、感受得少的詞。我們多數在一個缺少「稱讚」的年代長大：「你咁蠢」、「你唔乖」、「你無用」，像家居背景音樂般，日夜在耳邊播放。最近《衛報》一篇文章說，自信不是天生，是種「慢慢學會信任自己」的能力，可在任何年紀開始練。對中女來說，這句話本身已經是一種安慰：原來不是我們天生差一截，只是沒有人教我們怎樣喜歡自己。

以前，多數靠表現來增加自信。做到了，心裡鬆一口氣：「原來我都得喎。」但下一秒，又會說：「都係撞彩啦！」成功歸功於運氣，失敗算在自己頭上，久而久之，自信變成一張隨時會被收回的圖書證。中年後，世界不再天天派成績表，反而是家庭、健康、職場變動輪流上場。若不學會自己肯定自己，就很容易滑進「我都冇乜用」的黑洞裡。