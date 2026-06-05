自信，是個聽得多、感受得少的詞。我們多數在一個缺少「稱讚」的年代長大：「你咁蠢」、「你唔乖」、「你無用」，像家居背景音樂般，日夜在耳邊播放。最近《衛報》一篇文章說，自信不是天生，是種「慢慢學會信任自己」的能力，可在任何年紀開始練。對中女來說，這句話本身已經是一種安慰：原來不是我們天生差一截，只是沒有人教我們怎樣喜歡自己。
以前，多數靠表現來增加自信。做到了，心裡鬆一口氣：「原來我都得喎。」但下一秒，又會說：「都係撞彩啦！」成功歸功於運氣，失敗算在自己頭上，久而久之，自信變成一張隨時會被收回的圖書證。中年後，世界不再天天派成績表，反而是家庭、健康、職場變動輪流上場。若不學會自己肯定自己，就很容易滑進「我都冇乜用」的黑洞裡。
心理學家提議建立自信，由幾件小事開始：
一是學會聽見自己的「內在對話」。當腦裡又響起「咁蠢㗎」的聲音，不妨問自己：「如果呢句話係同最好的朋友講，我肯唔肯？」多數我們會嚇一跳——原來我們對自己，比對敵人還惡。第二，記錄自己的「做得到」。可以是很細碎的：今天頂住疲倦完成工作、沒有向小孩發火等，把它寫下來。久而久之，腦袋會學會：我不是只有缺點的人。第三，練習「溫柔但不縱容」的自我對話：失敗時對自己說：「今次唔得，但我可以再學。」研究指出，自我憐憫比習慣自責的人更願意再試，更有韌力。
對中女來說自信是，不再不停道歉，不再每件事都說「唔好意思」。而是肯對自己說：「其實，你一直都做得唔錯。」