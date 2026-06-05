自己是老師，在大學教書不經不覺也教了6、7年了。但其實我從來不喜歡太乖的學生。

說實的，學校喜歡乖學生、老師喜歡乖學生，不過是為了方便自己，因為容易管理，但太乖不叛逆的學生，也沒有獨特。

自己是過來人，很明白這一點。小時候，努力做老師口中的乖學生，長大了才知道上了當！做個乖學生，最大的受益人是老師，因為減少了他們不少麻煩。後來跑新聞的時候，我才明白做人不能太乖，叫你企就企、行就行，這樣的人做不了好新聞，只能做當權者的錄音機。