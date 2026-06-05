自己是老師，在大學教書不經不覺也教了6、7年了。但其實我從來不喜歡太乖的學生。
說實的，學校喜歡乖學生、老師喜歡乖學生，不過是為了方便自己，因為容易管理，但太乖不叛逆的學生，也沒有獨特。
自己是過來人，很明白這一點。小時候，努力做老師口中的乖學生，長大了才知道上了當！做個乖學生，最大的受益人是老師，因為減少了他們不少麻煩。後來跑新聞的時候，我才明白做人不能太乖，叫你企就企、行就行，這樣的人做不了好新聞，只能做當權者的錄音機。
人生太多疑問、太多挑戰，聽話的人不會去挑戰上司、不會去反問老師。倪匡叔話：下一代不聽上一代話，社會才會進步。這真是一語道破！
跑新聞不能乖；寫作也不能乖，四平八穩的是八股，悶到人想瞓；做藝術的也不能乖，要獨特，就要叛逆，不跟隨，死守過程，永遠沒有突破。
身處這個巨變的時代，標準答案早已是過時，尤其是AI當道。NVIDIA創辦人黃仁勳說未來日子，聽明未必是重要的優勢，因為AI「腦筋」會比你轉得快；而好奇心，識問問題比識答問題重要。這個就是太乖的學生未必做到，因為「乖」限制了大腦思考力，反而每事問，下下挑戰權威的小朋友會有著數。
還有就是創造力。創造力也是太乖的學生可能欠缺的。過去，香港教育就是要大家做乖學生，一板一眼跟住做，但世界不同了，「乖」已經過時。只有「不乖」，才能確保永不過時。
「不乖」，才是這個世代需要你做的！