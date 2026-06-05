中亞合作尋著力點 科技應用須有範例

行政長官李家超率領本屆政府規模最大的商貿代表團訪問哈薩克與烏茲別克，簽署數十份合作備忘錄，涵蓋經貿、金融、航空、創科等多個範疇，表面上成果豐碩。但簽署文件只是合作的起點，能否轉化為實質經濟效益，關鍵在於下一步能否精準找到具發展潛力的著力點加以發揮。哈薩克的金融業、烏茲別克的黃金產業，都具備與香港深度對接的條件，而同團的內地無人駕駛企業要借香港作跳板拓展中亞市場，也必須先在香港留下成功的應用腳印，香港的超級聯繫人角色才能名副其實。

先看哈薩克。該國在中亞經濟實力最強，銳意發展金融業，2018年在首都阿斯塔納設立了阿斯塔納國際金融中心(AIFC)，是中亞首個採用英國普通法體系的司法管轄區，並設有獨立的AIFC法院。香港作為普通法司法管轄區，在資本市場運作、企業上市融資、審計會計、法律仲裁等專業服務上累積了數十年經驗，正正可以全方位協助哈薩克建立其區域金融中心的制度框架。港交所今次已與AIFC管理局及阿斯塔納國際交易所簽署合作備忘錄，下一步應推動具體的專業培訓、制度對接和產品互通，讓香港的金融專業服務在中亞找到落腳點。

再看烏茲別克。該國黃金蘊藏量位居全球第四，年開採量約80至100噸，黃金出口是主要外匯收入來源。香港則正處於謀劃發展國際黃金交易中心的關鍵階段。特區政府在「十五五」規劃前期已明確提出，要將香港打造成區內領先的黃金交易和倉儲樞紐。烏茲別克有資源，香港有平台和專業服務，兩者對接是天然互補。若能成功建立從烏茲別克黃金進口、經大灣區保稅區加工提煉、再到香港交易倉儲的完整鏈條，這個合作模式便極具樣辦價值。同類模式日後完全可以複製到其他傳統上與香港商貿往來不算緊密的產金國，例如巴西和南非。

代表團中有一批內地科創企業隨行，肩負開拓中亞市場的期望，其中自動駕駛龍頭企業文遠知行。該公司創始人兼CEO韓旭表示，哈薩克和烏茲別克正大力推動智慧城市建設，對自動駕駛技術需求旺盛，希望藉香港的商貿平台和融資服務「出海」。但這家內地無人駕駛企業，尚未在香港落地應用，卻希望以香港作跳板去說服中亞國家採用其技術，說服力難免打了折扣。香港要扮演超級聯繫人，把內地科技推向全球，前提是本身要成為這些科技的示範場。

這就引伸出一個具體的政策建議。香港的網約車發牌制度仍在討論階段，運輸署應考慮將無人駕駛技術應用作為發牌的加分元素，甚或設立專門的無人駕駛網約車營運範例。政策不應割裂地看待網約車和自動駕駛，兩者其實是出行服務產業鏈的不同階段。如果政府在發牌時主動鼓勵平台引入無人駕駛車隊，哪怕是先導計劃形式，也能為文遠知行這類企業提供真實的營運場景。有了香港這個國際城市的實戰案例，再向中亞及其他國家推廣，便不再是紙上談兵，而是有數有據的經驗輸出。這才是超級聯繫人該發揮的增值功能。