「兩蚊兩折」撤銷限程 審時度勢務實利民

勞福局局長上週五(6月5日)宣布不推行二元乘車優惠每月240程限額的方案。決定公布後，社會各界普遍表示讚賞與認同。勞福局在詳細審視「兩蚊兩折」第一階段實施後受惠市民的出行數據後，果斷按下「撤銷鍵」。這決定不但顯示了當局在公共財政與社會民生之間採取的務實態度，審時度勢，實事求是，亦印證了公共政策的實施不能一成不變，必須有因應實際情況，靈活調整的決策彈性。
任何一項公共政策的修訂，都須有堅實的理據支持，局方在深入評估政策效益後，作出決定。官方公布的具體數字，提供了堅實的客觀數據：在約270萬名受惠者中，每月乘車超過240程的僅約450人，佔比極微，當中更有兩成為殘疾人士。這數據強而有力地說明濫用「長車短搭」的情況已大幅改善，減低公帑補貼的成效符合預期。局方推斷若推行限程措施，會得不償失。每年雖可以節省數十萬元公帑，但前期的電腦系統更新、測試及宣傳開支卻需投入高額成本，在平衡這筆「行政效益帳」後，靈活應變，避免了為追求形式上的限制而耗費更多公共資源，這項決定完全切合公共行政要追求成本效益的審慎原則。
社會各界應當理解，特區政府是次叫停方案，為後續的優化工作爭取了更充分的論證空間。面對人口老齡化帶來的長遠財政負擔，當局應該繼續研究其他更具可持續性的長遠措施。現階段決定維持現行機制，既保住鼓勵長者融入社區的政策初衷，亦體現推行政策步伐不急躁、不冒進的穩健作風，有效避免了因措施變動而對長者產生的不便和憂慮。這種穩中求進的思維，有助於確保公共資源在未來能更精準地落到有需要的市民身上。
當前本港經濟復甦仍需鞏固，維持民生政策的延續性與穩定性，對於凝聚社會信心至關重要。勞福局這次因應實況與行政成本作出理性決定，既回應了社會的主流關切，也展現了為民施政的承擔。這是一次兼顧社會民生與財政紀律的平衡抉擇，值得社會各界給予肯定。