「兩蚊兩折」撤銷限程 審時度勢務實利民

勞福局局長上週五(6月5日)宣布不推行二元乘車優惠每月240程限額的方案。決定公布後，社會各界普遍表示讚賞與認同。勞福局在詳細審視「兩蚊兩折」第一階段實施後受惠市民的出行數據後，果斷按下「撤銷鍵」。這決定不但顯示了當局在公共財政與社會民生之間採取的務實態度，審時度勢，實事求是，亦印證了公共政策的實施不能一成不變，必須有因應實際情況，靈活調整的決策彈性。

任何一項公共政策的修訂，都須有堅實的理據支持，局方在深入評估政策效益後，作出決定。官方公布的具體數字，提供了堅實的客觀數據：在約270萬名受惠者中，每月乘車超過240程的僅約450人，佔比極微，當中更有兩成為殘疾人士。這數據強而有力地說明濫用「長車短搭」的情況已大幅改善，減低公帑補貼的成效符合預期。局方推斷若推行限程措施，會得不償失。每年雖可以節省數十萬元公帑，但前期的電腦系統更新、測試及宣傳開支卻需投入高額成本，在平衡這筆「行政效益帳」後，靈活應變，避免了為追求形式上的限制而耗費更多公共資源，這項決定完全切合公共行政要追求成本效益的審慎原則。