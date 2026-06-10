在香港這座高效率的城市裡，能跨越百年、至今依然融入我們日常生活的品牌並不多 。今年迎來 145 周年的太古糖，正是太古旗下歷史最悠久的品牌之一 。從1881年創立品牌、1884年建立遠東最大煉糖廠之一，到今天伴在茶餐廳奶茶旁的一包糖，太古糖不僅見證了香港經濟的起飛，更承載了幾代香港人的集體回憶，與社會一同成長 。

一個百年品牌得以長青，關鍵在於「變與不變」的智慧。隨着時代變遷，大眾對健康、控糖的追求日益提升，太古糖亦與時並進，由當初的傳統方糖發展到今天涵蓋天然代糖、草本養生等 51 種多元化產品 。產品雖隨顧客需求不斷蛻變，但那份為生活帶來「一點甜」的初心與情懷卻始終如一 。