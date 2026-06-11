在港買樓無助內地資金離岸

網上流行一種說法，認為近期樓市興旺是因為多了內地人來港買樓；而內地人之所以選擇在港置業，主要是因為香港樓容易套現，套現後就可以兌換其他國際流通的貨幣，匯去任何別的地方都行。所以，香港樓再貴也有大陸人買，目的是走資，而不在乎樓宇的租金回報與升值潛力。 其實，這種說法並不成立。大陸人拿着人民幣是不能在香港買樓的。不要說人民幣不可以買，就算是港幣現金，也沒有發展商、中介或律師，敢隨便收。因為有可能會觸犯《打擊洗錢條例》。內地人用來買樓的錢，自身必須是已成功進入香港銀行系統的錢，有可追溯的合法來源。否則賣方是不會輕率接受的。

早年，有大陸客碌銀聯卡買樓，但近年已被叫停。因為銀聯卡裏的錢仍屬在岸人民幣，只可以在外遊時用來消費，不能用來投資。可以用來付律師費或經紀佣，但不可用作付樓價。而且每年最多可動用等值5萬美元的人民幣。 中介或律師樓若果不遵守這些要求的話，銀行可能會不再提供服務。所以有關行業大都不敢以身試法，以免連累整間公司。 由此可見，內地人在香港用來買樓的錢，本身已屬於離了岸的資金，已可以隨意兌換其他貨幣，匯往世上其他地方。這些錢，既可以消費，又可以投資；沒有必要先買樓，然後再套現。如是只會浪費交易費用，實在多此一舉。

不開放資本帳，是中國政府一向的政策。這對中國這類製造業強勁，但金融業尚未充分發展的國家，仍屬必須。不過，隨着中國國力的提升及體制的完善，這類限制應該愈來愈寬鬆。 現時，中國政府容許國民離境旅遊時，每年可有等值5萬美元的消費配額。金額其實已不算小，相等39萬港元，普通香港人工作一年也未必有這個收入，更何況是拿來消費，可謂相當寬鬆。 中國政府近期收緊了證券公司接納內地人開戶口炒股的要求，其實不是甚麼新政策，而是一貫如是。買賣證券有投資成分，屬資本帳範疇，原本就是不允許在岸的資金參與的。如果買股票的錢是在境外賺來或循合法途徑離岸的，內地人一樣可以用這些錢在香港買股票。今次針對的，主要是內地人的不法戶口。