大市場小政府具優勢 港版規劃不宜改變

香港正在就首個五年規劃進行公眾諮詢，社會上出現了一種聲音，認為這是改變大市場小政府運作模式的時機。這種看法是完全捉錯用神。國家十五五規劃將香港定義為金融、物流和文化交流中心，從來沒有要香港放棄資本主義制度和市場主導的本意。香港過去賴以成功的要素，正是大市場小政府的靈活機制，以市場力量取代僵化官僚運作，這一點不應因為一份規劃而動搖。 回顧香港的發展歷程，大市場小政府制度一直運作良好，例子比比皆是。本港的專營巴士公司由民營機構營運，車隊服務效率和質素堪稱全球前列，對比世界各地由政府直接營運的巴士服務，往往需要納稅人大額補貼，服務質量卻未盡人意。即使在油價高企的環境下，這類市場主導的模式依然讓香港保持活力。同樣道理，航空公司、民辦銀行、貨櫃碼頭，以至住房發展商，都是透過市場機制營運，讓香港發展成高質素的國際城市。這些行業若改由政府主導，效率必然大打折扣。

細看國家十五五規劃的方向，對香港的期許是繼續發展金融業務，鞏固國際金融中心地位。財經及庫務局長許正宇日前提出的四T改革，正是在稅務簡化和透明度上做功夫，打造香港成為國際財資管理中心。這些舉措在基本法保障下的資本主義制度和簡單低稅制框架內推進，說明了國家期望的是香港在現有制度上精益求精，而非翻天覆地改變運作模式。有人藉這次諮詢提出走福利主義道路、行財富分配，這是將個人意願強加於規劃諮詢之上，偏離了國家對香港的定位。

放眼全球，資本主義國家和地區都有不同程度的規劃發展。法國在二戰後通過規劃委員會制定多個發展計劃，引導工業和基建重建；日本經濟企劃廳以指示性規劃配合產業政策，成就了汽車和電子產業的騰飛；南韓的五個五年經濟發展計劃，將一個貧窮國家變成高收入經濟體。這些例子在細節上有成功也有失敗，關鍵在於政府規劃不取代市場機制，企業仍然是經濟主體。香港若要走這條路，必須小步走，不能傾盡整個城市資源一注獨贏。 有人質疑，施政報告每年都有公眾諮詢和具體政策，為何還需要五年規劃。其實，五年規劃的最大貢獻是橫跨特首任期，解決了過去不同政府之間政策缺乏延續性的痛點。每一任特首都會委任自己的班子，即使有少數官員過渡至新政府，特首本人亦可能有不同想法，部分政策因此未能延續到下一屆政府。十五五規劃正好填補這個空白，由公務體系持續跟進和檢討修正，不受個別人事變動影響。澳門過往幾次對接國家規劃的經驗，都顯示規劃旨在確立資本主義制度和原有城市發展優勢，從來沒有觸及制度根本改變。