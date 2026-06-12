她100歲了

看到一個在美國Palm Spring的千人模仿派對的報道，才驚覺她的百歲冥壽——瑪麗蓮夢露。若她真的活到了今日，大概也會用那雙半瞇的眼睛看世界，既好奇又疲倦。她活過的，已足以讓別人寫上十輩子的故事。 她的一生，是從孤兒院的幽暗走向鎂光燈的閃爍。愛情對她來說，是一扇永遠半開的門，男人一腳踏進來，卻不肯為她關上。她愛過的，不外乎是那些她以為能讓她安全的肩膀；而愛她的，多數只愛她性感的弧線和被誤解的天真。男人眼中的獵物，女人眼中的威脅，她自己卻只是渴望成為一個被好好擁抱的女人。

她的事業從不缺鮮花掌聲，只缺懂得欣賞她靈魂的人。她不是不聰明，只是太容易相信別人給她的形象，忘了自己其實也能不靠性感而活。流言、藥物、孤獨，把她推向深淵的速度，比她的步伐快太多。 如果她生在今天呢？社交媒體一定會把她捧到天上，亦能一夜之間把她推落地面。她的美艷會被說成老派，她的身材會被另一種審美挑剔，她的脆弱會被解讀成不夠獨立。可是另一方面，她也許能找到治療創傷的心理醫生，能公開談自己的焦慮，被理解，而不是被窩在衣服裡的曲線取代了全部。