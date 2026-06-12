大學城宜綜合發展 騰出市區地優先考慮

北都大學城的規劃正在推進，政府收到19份本地院校的發展意向，教育局長蔡若蓮強調會擇優而取，重視產教融合策略。在分配大學城用地時，應該優先考慮那些能夠騰出市區原有校園的大學，通過換地模式，將九龍塘、尖沙咀、港島等貴重地段釋放出來；既為庫房帶來可觀收入，也促進市區更新，同時確保大學城不是純粹的理工科研發基地，而是維持綜合型大學的人文氛圍。這才是香港學術優勢所在，也是尖端科技發展不可或缺的養分。
蔡若蓮局長強調大學城並非為了紓緩院校土地不足，而是要配合北部都會區的創科產業發展，院校提交的意向書必須包含產教融合策略。這一定位本身沒有錯，但若只側重創科對接，忽略大學整體搬遷能釋放的市區土地價值，以及綜合學術環境對創新的根本作用，就未免捉錯用神。
國際經驗表明，在城市外圍建設大學城，往往同時具備疏導市區功能、騰出珍貴土地的作用。荷蘭烏得勒支科學園區將原本散落市區的學院和實驗室，集中遷至東南市郊，市區騰出的舊校舍和用地重新規劃為住宅和商業區，帶來數千戶新住宅。上海松江大學城在2000年至2005年間建成，多所大學遷入或設立新校區，既解決市中心校園擴張困難，也推動郊區開發，同時優化了市中心土地資源。香港市區土地供應長期緊張，若政府將部分土地改劃出售，必然可帶來數以百億計的收入，也能加快舊區重建，這筆帳不能不算。
北部都會區的主題是創新科技，大學城當然要配合。但科技發展從來不是孤立於人文學科之外的機械流程。麻省理工學院雖然以理工聞名，卻擁有完整的人文、藝術與社會科學學院，所有本科生都必須修讀8科人文社科科目，背後理念很清楚，純粹的科技是不夠的，必須結合人文思考。英偉達創辦人黃仁勳多次公開呼籲年輕人不應只讀計算機科學，更應該讀人文學科，因為人工智能正在取代程式編寫，未來最稀缺的是人類的創造力和批判思考。馬斯克也強調，不懂歷史的人很容易重蹈覆轍，開發顛覆性技術必須理解人類社會的複雜性。這些觀點指向綜合型大學內跨學科的人文氛圍，才是孕育真正創新的土壤。
回看香港，浸會大學在2024年初曾是態度最進取的一間，時任校長公開表示有興趣考慮將整個九龍塘校園或部分校園搬去北都大學城，並主動向教育局和教資會表達意向。然而到了2026年3月，蔡若蓮明確表態大學城是為創科發展而非解決土地不足問題後，浸大調整立場，表示無力重建整個校園，只計劃將研究院或部分學系分拆過去。這變化清楚反映，當政府只強調創科對接，大學便難以從整體搬遷角度規劃，騰出市區土地的機會就此流失。
發展尖端科技不是技工維修冷氣，政策思維不能落入技工格局。以為只要將不同大學的科技研究部門集中一起，設幾間實驗室，就能自動產出顛覆性成果，這是對創新本質的誤解。真正能夠持續催生創新突破的，是綜合型大學裏不同學術精英在日常交流中碰撞出來的思想火花，這種跨學科氛圍正是香港高等教育獨有的優勢。大學城不應簡化為科研工廠，而是要保留並強化綜合型大學的人文底蘊，同時運用換地機制，優先讓能騰出市區校園的院校進駐，釋放土地價值幫補庫房，推動市區更新，鞏固香港的學術根基，才是具備長遠眼光的規劃方向。