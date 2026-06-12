大學城宜綜合發展 騰出市區地優先考慮

北都大學城的規劃正在推進，政府收到19份本地院校的發展意向，教育局長蔡若蓮強調會擇優而取，重視產教融合策略。在分配大學城用地時，應該優先考慮那些能夠騰出市區原有校園的大學，通過換地模式，將九龍塘、尖沙咀、港島等貴重地段釋放出來；既為庫房帶來可觀收入，也促進市區更新，同時確保大學城不是純粹的理工科研發基地，而是維持綜合型大學的人文氛圍。這才是香港學術優勢所在，也是尖端科技發展不可或缺的養分。 蔡若蓮局長強調大學城並非為了紓緩院校土地不足，而是要配合北部都會區的創科產業發展，院校提交的意向書必須包含產教融合策略。這一定位本身沒有錯，但若只側重創科對接，忽略大學整體搬遷能釋放的市區土地價值，以及綜合學術環境對創新的根本作用，就未免捉錯用神。

國際經驗表明，在城市外圍建設大學城，往往同時具備疏導市區功能、騰出珍貴土地的作用。荷蘭烏得勒支科學園區將原本散落市區的學院和實驗室，集中遷至東南市郊，市區騰出的舊校舍和用地重新規劃為住宅和商業區，帶來數千戶新住宅。上海松江大學城在2000年至2005年間建成，多所大學遷入或設立新校區，既解決市中心校園擴張困難，也推動郊區開發，同時優化了市中心土地資源。香港市區土地供應長期緊張，若政府將部分土地改劃出售，必然可帶來數以百億計的收入，也能加快舊區重建，這筆帳不能不算。

北部都會區的主題是創新科技，大學城當然要配合。但科技發展從來不是孤立於人文學科之外的機械流程。麻省理工學院雖然以理工聞名，卻擁有完整的人文、藝術與社會科學學院，所有本科生都必須修讀8科人文社科科目，背後理念很清楚，純粹的科技是不夠的，必須結合人文思考。英偉達創辦人黃仁勳多次公開呼籲年輕人不應只讀計算機科學，更應該讀人文學科，因為人工智能正在取代程式編寫，未來最稀缺的是人類的創造力和批判思考。馬斯克也強調，不懂歷史的人很容易重蹈覆轍，開發顛覆性技術必須理解人類社會的複雜性。這些觀點指向綜合型大學內跨學科的人文氛圍，才是孕育真正創新的土壤。