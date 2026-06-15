引進辦招商引資工作值得肯定嗎？

近日與一些研究團隊、智庫朋友和外國商會交流，大家都感到近年引進辦和貿發局，聯同各區的經貿辦持續把企業引入香港，不少都對於在北部都會區落戶、河套港深創科園及科學園進駐都感到興趣。早前出席瑞典國慶活動和商會講座，發現今年多了幾十間公司加入，也有不少新面孔，足證香港營商環境和人才政策的吸引。剛巧中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將在明天訪港兩天，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設進行考察調研。就著創科和醫療創新發展，筆者認為引進辦需要獲得多些資源、人手以及決策權力，在招商引資的前期就能牢牢扎實地把企業拉到北部都會區落戶。

舉例說，不少在香港扎根多年的領先跨國製藥企業，在海外和內地都一直致力於推動醫療創新、改善患者治療成效，而它們在區內設廠及推動臨床研究，實實在在地為當地及區域經濟作出貢獻。國家「十五五」規劃強調高質量發展及科技自立自強。香港要發揮「一國兩制」的獨特優勢並成為全球生命科學樞紐，建立一個強大且互聯互通的創新生態圈至關重要。如果我們真是堅決要加速香港生物醫藥生態圈的發展，特首有必要責成相關政策局完善框架，促進落實跨國企業在港發展，同步也加速相關藥物准入，形成一個完整生態圈。

政府歷年來致力在產學研方面的創新協作，未來可行的方案是把本地世界級的學術研究轉化為實際的醫療解決方案，筆者建議在北都設立專項資助機制及轉化研究中心，專門支持後期臨床開發及商業化進程，整合現有資源，並讓各間大學全力推動有關協作。香港在臨床研究方面擁有雄厚基礎，並設有獲國際認可的臨床試驗中心。為進一步提升此項能力，建議未來可以精簡臨床試驗審批流程，為多中心臨床試驗實施快速審批通道，同時擴大臨床試驗網絡：加強與大灣區內臨床試驗中心的合作，促進跨境患者招募及數據共享，從而提升在該地區進行的臨床試驗的規模及全球競爭力。

過去幾年，引進重點企業辦公室拉動了多家跨國企業到港，加強了它們香港的投資和招聘，未來應該持續鼓勵它們加大投資，在北都投入建設。同步發展局和醫衛局可以聯手定立土地和建廠優惠政策，鼓勵創新藥在港生產和供應給亞太區和內地用戶。同時醫管局也應該參考海外和內地做法，在藥物准入和批核中，加入藥業界在創投和臨床研究的投入作為考量，這樣才能全面推動香港成為生命健康科學樞紐。

香港正處於關鍵的歷史時刻。透過首份五年規劃與國家「十五五」規劃對接，特區政府擁有難得的機遇，筆者相信業界會全面配合和把握優勢藉由CMPR實施世界級的監管框架，未來香港定能推動高質量發展，持續吸引全球投資。最重要的大家團結一致是為香港、大灣區以至更廣泛地區的患者帶來變革性的醫療成果。