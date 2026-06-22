企業緊縮開支，員工如何保就業？

外資銀行、餐飲星巴克、美資藥廠近月都宣布縮減規模、壓縮開支和成本，加上人工智能技術的迅猛發展，不少行業和崗位正面臨前所未有的挑戰。 要在這樣的背景下守住崗位並實現長期職業發展，必須採取較主動和積極的做法，這不僅考驗年長員工的靈活性和主動性，也確實要提出非一般的方案。 一、與人工資源部商議實行每月或每季無薪假期 考慮到企業當前的財務壓力，可以與人力資源部門商討，在整個團隊中嘗試推行無薪假期的政策，例如每月安排一兩天天的無薪假。這種安排既能幫助企業大幅降低短期人工成本，又能夠為員工留出時間處理個人和家庭事務。同時，這一方式不會直接影響員工的勞動合同所規定的基礎薪資待遇，靈活性較高。等待企業的盈利情況改善後，還可以進一步調整，將無薪假期撤回，保障員工的長遠利益。

二、主動提出凍結薪資和崗位升遷 許多企業在經濟狀況不佳時無法再為員工提供可觀的薪資增長和職位晉升的機會。員工可以主動提出在未來兩至三年內薪資不增長、職級保持不變，以換取更穩定的就業環境。這種穩中有進的策略，不但可以減輕企業的經營壓力，還能展現員工與公司同舟共濟的態度。此外，員工可以藉此機會與公司討論未來的發展藍圖，明確之後個人與公司的共同目標，為下一階段的職業發展鋪平道路。 三、及早協商延遲發放年終花紅

年終花紅對大多數企業來說是年度財務支出的重要部分，但中小企業若因資金緊張無法正常發放，可能會直接影響員工士氣。因此，作為員工不妨主動與上司和HR提前討論相關事宜，靈活調整花紅發放方案。例如，可以將部分年終花紅延遲到下一財政年度發放，甚至考慮以分期方式支付。這樣的調整既能緩解企業的短期壓力，也能避免企業一次性的大額現金流出，使企業可以更好地運轉。 四、對非基本收入作出讓步 在經濟困難時期，員工可以考慮對如津貼、福利、特殊假期等非底薪收入作出適當讓步。例如，暫緩公司對一些非必要福利的發放或者取消以往不具長期經濟效益的補貼。同時，嘗試通過減少日常辦公中非必要開支為公司節省一部分運營費用，並主動承擔那些原本計劃外包的工作任務。這不僅能增強部門內部的合作能力，也有助於節省外包支出，幫助公司在困境中恢復元氣。