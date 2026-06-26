近來娛樂版中，帶走一個又一個熟悉的名字。陳敏兒、鍾景輝、吳文忻、黃大煒……未必相識，甚至連他們的病痛也只是從字裡行間略知一二。但當消息傳來，心裡總會輕輕一沉，好像某個年代，又消失了一些熟悉的人。最觸動我的，是陳敏兒和吳文炘在離去之前，替自己安排的一場「告別」。不是白花與輓聯，而是一個有笑聲、有眼淚的聚會。這樣的告別，不像結束，卻像一種完成。

喪禮中，花再多、場面再隆重，躺著的那一位，其實甚麼也感受不到。所有遲來的擁抱、所有終於說出口的「我愛你」，都落在空氣裡，像煙一樣散去。近年多了人為自己辦告別禮，卻是反過來的——把本來應該遲到的情感，提早交付。有人以為，這只是病重或年老的人才需要的儀式。其實不然，人到某個年紀，忽然明白，生命不是長短的問題，而是有沒有好好用過。父母會老、朋友會散，連自己也會在某一天，悄悄退出世界的舞台。既然結局無可避免，那麼是否可以在仍然清醒、仍然能笑的時候，親自說一聲多謝、一聲對不起？