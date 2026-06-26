本地消費賀回歸 老店認證助推廣

昨日飲食業界公布，超過3,000間食肆將在七一回歸29周年期間推出優惠，從太興集團全線堂食71折、大家樂99元二人晚餐，到7CAFÉ 11元咖啡、泰昌餅家長者蛋撻優惠，規模與誠意都值得肯定。這輪由民間發動、商戶自發參與的推廣，正好示範了一種成本較低、情感連結較強的方式，在回歸日子裡凝聚「留港消費」的氣氛。長遠來看，要令本地餐飲重拾活力，除了短期優惠，更有需要盡快建立老牌食肆認證制度，把香港的飲食故事轉化為旅遊吸引力。 這次慶回歸優惠覆蓋面廣，部分更特別照顧長者，推出軟餐或憑長者卡享折扣。業界明言，不求營業額立即飆升，但求帶動人流，讓市民和旅客感受到香港食肆的熱情。市民若能在七一前後多光顧這些店舖，都是在用實際行動支持本地經濟。這類由商戶讓利、消費者得益的模式，成本由市場自行吸收，遠比政府直接派發消費券更具彈性。

坊間有意見認為，政府應該仿效新加坡慶祝建國60周年，向全民派發鄰里購物券。但香港的財政狀況不能直接類比，連續數年赤字、儲備縮減，大規模派發等同增加結構性開支壓力。更關鍵是，在北上消費已成習慣的當下，消費券很容易產生替代效應，市民把本來就會花費的日常開支用消費券支付，然後把省下的錢留待北上使用，最終本地消費總量未必增加用。 要讓優惠活動的熱度持續，可學習「名人美食效應」。英偉達創辦人黃仁勳今年5月在北京南鑼鼓巷站街邊大口吃炸醬麵、皺眉試豆汁，他光顧的方磚廠69號炸醬麵店馬上推出同款套餐，抖音團購訂單迅速突破10萬；隔天蜜雪冰城蜜桃烏龍茶銷售增長接近140%。6月他在首爾與韓國科技巨頭聚餐吃烤五花肉、炸雞，所到之處的烤肉店、炸雞店銷售按周增長超過20%，他分發的香蕉味零食更在兩日內暴增704%銷量。這種效應並非精密策劃，而是親民、接地氣的吃播，透過社交平台傳播，把平民小店推上國際舞台。特首、司局長、立法會議員各有自己的社區記憶，若能主動走進橫街窄巷，一邊吃一邊拍片分享到內地和本地社交平台，有機會複製一場屬於香港的「美食地圖」熱潮。若能再邀請具內地和國際知名度的香港影星加入，效果必定倍增。

帶動短期熱潮之餘，香港更需要一套制度去沉澱和推廣自己的飲食傳統。立法會秘書處資料研究組近日發表報告，指出粵式酒樓數目較2018年減少16%，老店結業消息頻傳，建議參考上海、新加坡和南韓經驗，為屹立多年的食肆提供認證。上海的「老字號」認可50年以上老店，新加坡的「文化遺產企業」計劃資助經營至少30年的店舖，南韓更把30年以上食肆封為「百年老店」並頒授銅匾。香港的老店經常需要搬遷，單以同一地址計算年資並不公平。若認證制度能記錄店舖的實際營運軌跡，確認其歷史傳承，能鼓勵他們在逆境中堅持下去。