大部分國家都鼓勵人民在本國置業

世上大部分國家都鼓勵人民在本國置業。凡願意在本國置業的，通常都有稅務寬免，或按揭成數與利率方面的優惠。資本主義國家如是，社會主義國家亦如是。 政府之所以會這樣做，是因為物業是不動產，沒法搬得走。因此，一個人一旦在一個地方置業，其命運就會與該地方結合在一起。居所在一個地方，自然會希望這個地方的經濟欣欣向榮，國泰民安，因為這些都有助居所的物業價值提升。物業價值無可避免與物業所在地的人均生產值成正比。 每個國家都希望自己的人民有保家衛國的激情。這些激情，除了源自民族的血緣關係外，還需要有個人財產上的連結。國土中有自己的資金會更值得去保衛。

新加坡立國後，其國族情緒能夠建立得這麼快，與李光耀應許每一個新加坡國民都可以擁有一間逾千呎的組屋極有關係。新加坡民族複雜，又缺乏歷史沉澱；然而，李光耀卻能夠令國人在短時間裏建立起國族精神，並令到男性願意服兵役，組屋的作用功不可沒。 美國政府除了鼓勵人民置業外，亦鼓勵人民以持有美債，作為配置財富的方式。人民喜歡持有美債，美國政府就可以輕易借到錢。但對其他國家而言，並不一定想鼓勵人民過度持有美國國債，這等同鼓勵人民借錢給美國政府花，而且無錢還的風險很高。非美國的友好國家不一定願意這樣做。在現實世界，甚少有人會以持有別人的欠單，作為擁有財富的象徵。

歷史的數據顯示，持有股票的回報勝過持有其他資產。不過持有股票的回報甚少會平均地落在所有投資者手裏，而是集中地落在個別的專業投資者手裏。於普通的散戶而言，在股票市場上，損失慘重的遠比大有斬獲的多。所以甚少有政府會公開鼓勵國民以股票作為儲存財富的主要方式。 相反，房地產作為一種財富，其價值會與所在地的社會共榮辱。社會的生產力上升，房地產的價值也會跟着提升，而且得益會分配得較為平均。升的時候基本上大家都升，分別只是升多升少罷了。不似股票那樣，即使在大牛市中，亦一樣會有經營不善的公司破產倒閉。所以，香港不少人手上的財富，都是來自房地產的升值，而不是來自股票買賣時所賺到的差價。