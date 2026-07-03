活化鄉村民宿與營地 簡化流程拓共享經濟

政府日前公布兩份新指引，放寬新界鄉村村屋申請賓館牌照及營地的消防與樓宇安全要求，是一場遲來的拆牆鬆綁。然而，政策始終沿用《旅館業條例》下的賓館牌照框架，讓人擔心在現有制度下仍會衍生發展屏障、成本過高和程序複雜的問題，難以真正釋放共享經濟的活力。如果申請不理想，不如仿效美國德州以至中國內地的簡便模式，為民宿和營地另設一套貼合共享經濟原則的登記制度，方能善用鄉郊豐富的文化旅遊資源。

新指引的最大亮點，確實回應了業界多年來對「市區標準硬套鄉郊」的批評，也令荔枝窩等成功案例有了複製的可能。然而，仔細檢視申請流程，基本資格審查仍在，申請人仍須證明公契或地契不禁止商業用途，1961年後村屋須取得地政總署的「完成規定事項證明書」，舊村屋更要證明並無任何僭建，恢復原狀。當涉及替代方案時，往往需要註冊結構工程師、消防顧問簽署，跨部門審批依舊存在，個案評估時間有變數，專業費用不會完全消失。這些門檻對小本村民而言，依然是沉重的負擔，新措施頂多是從「極難申請」變成「有機會申請」。