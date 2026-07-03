活化鄉村民宿與營地 簡化流程拓共享經濟

政府日前公布兩份新指引，放寬新界鄉村村屋申請賓館牌照及營地的消防與樓宇安全要求，是一場遲來的拆牆鬆綁。然而，政策始終沿用《旅館業條例》下的賓館牌照框架，讓人擔心在現有制度下仍會衍生發展屏障、成本過高和程序複雜的問題，難以真正釋放共享經濟的活力。如果申請不理想，不如仿效美國德州以至中國內地的簡便模式，為民宿和營地另設一套貼合共享經濟原則的登記制度，方能善用鄉郊豐富的文化旅遊資源。
新指引的最大亮點，確實回應了業界多年來對「市區標準硬套鄉郊」的批評，也令荔枝窩等成功案例有了複製的可能。然而，仔細檢視申請流程，基本資格審查仍在，申請人仍須證明公契或地契不禁止商業用途，1961年後村屋須取得地政總署的「完成規定事項證明書」，舊村屋更要證明並無任何僭建，恢復原狀。當涉及替代方案時，往往需要註冊結構工程師、消防顧問簽署，跨部門審批依舊存在，個案評估時間有變數，專業費用不會完全消失。這些門檻對小本村民而言，依然是沉重的負擔，新措施頂多是從「極難申請」變成「有機會申請」。
觀乎其他地方，簡化成功的關鍵在於擺脫傳統旅館規管思維。美國德州奧斯汀的短租規管便是一例，業主只須線上登記，平台如Airbnb自動代收酒店稅，政府將重點放在稅收徵收和針對噪音、泊車等投訴執法，安全要求只限基本消防，不硬套商業酒店標準。中國內地為推動鄉村振興，明確區分城與鄉，對鄉村民宿採取國家標準加地方簡化審批的模式，利用閒置農房，強調主人參與和在地體驗，而非以《旅館業治安管理條例》一刀切。內地不少省份提供一站式審批、補貼和培訓，放活鄉村經濟，而非單純規管。
內地更成功結合網紅經濟和社交媒體，把偏遠鄉村變成旅遊熱點。浙江莫干山早年由外國人和返鄉青年改造老洋房，帶動八百多家民宿集群，抖音和小紅書上充斥竹林私湯、農家慢生活的影像，民宿收入連帶農產品銷售、餐飲手作。貴州西江千戶苗寨同樣借助短視頻爆紅，村民把自家木樓改為民宿。這些說明當門檻夠低，市場自會藉社交媒體放大需求，形成可持續的產業鏈，香港的鄉村絕非沒有條件複製。
共享經濟的核心原則是善用閒置資源，讓供給和需求直接配對。村屋房間、荒廢農地轉作營地，本身就是閒置資產的活化。然而，現時新指引仍然要求申請人經過專業認證、個案審批，背後的時間與金錢成本，與共享經濟所需的輕巧快速背道而馳。政府之所以沿用賓館制度，似乎只為行政方便，把民宿當作小型旅館處理，而不是像內地因應共享經濟需要，另設一套門檻更低、以登記為主的民宿管理制度。這是監管思維的滯後，仍然假設政府必須事前把關，而非信賴市場評價、保險和用家口碑去維持安全與品質。
當局應檢視申請數字和審批情況，倘若反應一般，便不應再固守賓館牌照制度，而須果斷重新檢討，引用共享經濟原則，設立一套真正簡便、低成本的全新登記制度，實現無處不旅遊的願景。