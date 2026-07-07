立會議員涉違法規非小事 才德兼備不算苛求

近日，立法會再爆出有議員涉嫌酒後駕駛，涉事議員黃錦輝暫時以辭去立法會職務作回應。而在此之前，已有議員因逆線行車引發輿論譁然。短短時日，接連兩宗涉及議員嚴重交通違例的事件，在市民眼中，已非單純的個人行差踏錯，而是折射出部分政治人物對法紀與品行的輕慢，絕非小事，值得各界深思。立法會主席李慧琼昨日亦有回應，表示相信這宗事件會令全體議員更加警醒，應汲取教訓，言行更謹慎、更認真、盡責履職，以回應社會對議會的期望。市民不禁要問，對立法會議員有更高的道德及品格要求，是否合理？而要求立法會議員才德兼備，又算不算是苛求？

議員作為公職人員，其言行舉止從來不只是個人私德問題。須知道，立法會議員手握立法與監察大權，肩負制定法律的重任，如果自己對關乎道路安全的法規也缺乏敬畏，又何以服眾？議事堂內諸君若自身不重視法紀，守法意識薄弱，立法會權威何在？ 兩宗事件相同的地方是，當事人都是在被揭發後才作出回應，並未有在事後盡快通報，其中黃議員更是若無其事如常出席七一升旗禮，反映當事人心態是心存僥倖，情況極不理想。作為公職人員，事發後應第一時間主動通報，而非待事件被揭發後才回應，可見政治敏感度亦不高。再看看兩宗事件的性質，其實一次比一次嚴重，逆線行車與酒後駕駛，均屬明知故犯的主動違規行為，而非疏忽大意所致；其中酒後駕駛事件更涉及撞車及不顧而去，情況嚴重得多。嚴重程度雖有輕重，但背後對規則的漠視如出一轍，反映出個別從政者對法紀的輕視，或許他們認為，只要在議會內能言善辯、提出有用建議、為市民爭取利益，生活小節便不必苛求，難免讓人產生「德不配位」的質疑。

更深一層看，市民對政治人物的期望，不是單純的功能性代表。在一個成熟的法治社會，公眾要求議員不僅是利益的代言人，更應是社會風氣的表率。議員的一舉一動，皆在公眾的注視之下，具有示範及放大效應。酒駕不僅危害自身安全，更將無辜路人置於險境，這與議員為民請命的初衷背道而馳。 今次涉事議員最終以辭職承擔後果，雖見擔當，但警示作用不應僅止於此。辭職只是對個案的交代，大家更需要制度性的反思。所有公職人員須以此為戒，在日常生活的細微處，守住法律與道德的底線。各政黨在遴選議員時，亦應將個人品行納入更嚴格的考量範疇，而非只重議政能力與政治忠誠。畢竟，一個品德有虧的議員，縱使能力再強，亦難以贏得社會各界的敬重。