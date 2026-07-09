旅遊城市優化公廁 民營管理增添效益

香港作為國際旅遊城市，公廁質素直接影響旅客對城市的觀感，也關係到日益老齡化的人口能否方便出行。昨日有地區組織發布中西區公廁調查報告，顯示區內公廁衛生質素參差不齊，部分更出現設施損壞、欠缺基本物資的情況，無疑損害了香港的旅遊招牌。要扭轉困局，當局應擺脫政府主導的傳統模式，引入民間營運，借助市場力量和科技提升公廁效益，甚至將公廁打造成城市景點，就像日本東京的成功經驗一樣。 中西區組織於今年5月巡查區內55間公廁，對比去年數據，整體衛生質素輕微下滑，男廁平均分中區72.97、西區68.11，女廁中區76.63、西區81，沒有任何公廁取得滿分，去年尚有逾10間滿分。最低分公廁為卑路乍灣海濱長廊，男廁僅36分，女廁46分，廁內地面濕滑、異味強烈，既無廁紙抹手紙，也無清潔更表。區內逾半公廁未見更表或更表無人填寫，近半仍為手動沖廁，洗手液機損壞、抽氣扇生鏽等問題常見。這些缺失明顯有損香港作為旅遊城市的形象。

香港興建公廁始於十九世紀末，1890年太平山街鼠疫後，政府加速建設。早期因港島地少人多，部分公廁設於地底，現時仍保留的威靈頓街地下男廁便是產物，已列為二級歷史建築。昔日市政局時代尚算自主管理，回歸後改由食環署統一負責，雖有外判清潔合約，但設計、建築、設備更新等全由政府包攬。這種模式導致營運與規劃割裂，外判商只做基本打掃，談不上運用科技提升效率，服務水平自然參差。 德國柏林早於1990年代推行民營模式，Wall GmbH免費為市政府興建及營運全市約278間自動化公廁，換取公廁外牆及周邊廣告專營權，政府毋須支付分毫。這些「柏林廁所」每次使用後會自動清洗，可透過手機App查找位置及支付50歐分，部分地點更免費開放。雖然在少數治安較差區域保養時有挑戰，整體旅客仍認同其乾淨和現代化。該公司憑廣告年收入數億歐元，證明公廁可以是一盤賺錢生意。歐洲高速公路服務區的Sanifair系統更將使用者付費與消費結合，支付1歐元即回贈1歐元消費券，可在商店餐廳使用，使用者樂意付款，商戶獲得客流，公廁保持五星級清潔，形成良性循環。