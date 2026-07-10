世界盃倒數八強，女人也愛看一點也不奇。如今球場上空的吶喊聲裡，早已混入不少女聲，從酒吧到電視機前甚至是球場，女人看球的眼神，和男人不相伯仲。我認，一開始是被球星的外貌迷倒的：Messi、Ronaldo、Ferran Torres、Rodrigo DePaul，專注的男人永遠是最吸引。但看久了，自然會發現原來傳球也有節奏，防守也講美感；某隊的控球像跳舞，某隊的反擊則像搶匪。美男只是入場券，留住女人的，反而是節奏感與故事感。
過去，女人看球被視為「陪男友」，現在女球迷早已有自己一套。有人追女足聯賽，有人一季不漏地看歐聯，甚至懂得講出某位教練的陣式優缺點。不少調查都顯示，女性球迷人數近年急升，參與度也愈來愈高——她們不但看比賽，還會追球員訪問、紀錄片、甚至關心球會財務與社會責任。
相信男人也樂於見到女人坐在身旁，一起為同一隊緊張。足球不再只是男人的避風港，而是兩性可以共享的一塊草地——可以一起大叫、一起失望。那是少有不須說教的親密，只要一起喊球隊名字，就夠了。女人愛看足球，享受的是一種「毋須修飾的投入」。平日她可能要兼顧妝容、言談、身段；看球的九十分鐘裡，她只需要做一個球迷，可以忘記自己是誰的女兒、太太、媽媽，只記得自己是這一隊的支持者。
女人愛看足球，不是為取悅男人，而是為取悅自己。她在球場找到一種難得的自由：可以聲嘶力竭，又不失優雅；可以熱血沸騰，又保留屬於女人的敏感與溫柔。看足球的女人知道，人生，就像一場比賽，輸贏難料，重要的是你有沒有用力去看，用力去愛。