世界盃倒數八強，女人也愛看一點也不奇。如今球場上空的吶喊聲裡，早已混入不少女聲，從酒吧到電視機前甚至是球場，女人看球的眼神，和男人不相伯仲。我認，一開始是被球星的外貌迷倒的：Messi、Ronaldo、Ferran Torres、Rodrigo DePaul，專注的男人永遠是最吸引。但看久了，自然會發現原來傳球也有節奏，防守也講美感；某隊的控球像跳舞，某隊的反擊則像搶匪。美男只是入場券，留住女人的，反而是節奏感與故事感。

過去，女人看球被視為「陪男友」，現在女球迷早已有自己一套。有人追女足聯賽，有人一季不漏地看歐聯，甚至懂得講出某位教練的陣式優缺點。不少調查都顯示，女性球迷人數近年急升，參與度也愈來愈高——她們不但看比賽，還會追球員訪問、紀錄片、甚至關心球會財務與社會責任。