北約防禦本質轉變 日本轉向輸出軍備

在土耳其安卡拉舉行的北約峰會，沒有緩和升溫的中東局勢，也未對美國軍事行動施加集體約束，反而宣布向烏克蘭提供700億歐元軍事裝備，並容許烏克蘭自行生產愛國者防空導彈。這等同非直接參與烏克蘭對俄羅斯的軍事行動，令北約作為集體防禦組織的性質出現根本改變。峰會同時要求成員國將軍費提升至GDP 5%，勢必加速向亞洲國家採購廉價軍備，繼南韓之後，日本或成為更強大的武器輸出國，生產線一旦建立，更可隨時轉為自用。

今次峰會反映北約內部史無前例的分裂。美國總統特朗普公開形容西班牙是「差勁的北約夥伴」，揚言切斷所有貿易，甚至「不想和西班牙有任何瓜葛」，原因是西班牙拒絕為攻擊伊朗的美軍提供基地。與此同時，美國與丹麥在格陵蘭問題上的矛盾亦升溫。這些裂痕已非外交茶杯風波，而是直接打擊聯盟內部的政治互信。一個內部撕裂的軍事組織，對外卻持續加大對烏克蘭的軍事援助，內部混亂、外部強硬的姿態，正是當前國際秩序失衡的寫照。