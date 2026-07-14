人寵共融新政初行即亂 思慮不周易激化社會矛盾

萬眾期待、打破多年禁令的狗隻友善食肆新措施，容許狗隻進入已領有相關牌照的食肆，實施僅數日便亂象叢生，不少食肆急流勇退，紛紛申請「退牌」。有連鎖餐飲集團直言，部分分店因空間狹窄，容許狗隻入內「或會影響其他顧客的用餐體驗、現場秩序及安全」。新政原意雖好，旨在回應逾四十萬寵物飼主的需求、開拓寵物經濟新機遇，惟執行細節千瘡百孔，更暴露了政府多年來在寵物政策上「重管制、輕教育」的積弊。當局若繼續將問題歸咎於食肆或狗主自律，而不從頂層設計與公眾教育入手，恐令「人寵共融」淪為撕裂社會的新導火線。

新政最令人費解之處，在於政府在發牌審批上明顯思慮不周。食環署竟向一些大廈公契明文禁止寵物進入的商場內之食肆發出牌照，事後更回應指「食肆經營者有責任確認所在場地是否容許狗隻進入」。此等說法，無異於將把關責任全然推予業界。食肆負責人未必熟知複雜的物業管理條文。政府在批核之前，理應做好資料比對與前設條件的審查，如今以一句「食肆自身責任」輕輕帶過，實屬本末倒置，亦令已投資改裝、申請牌照的食肆進退失據。 更令人憂慮的是，配套教育與執法嚴重脫節。新政實施之初，即爆出有狗主在未獲批准的食肆內，公然使用餐廳為兒童準備的餐具餵飼狗隻。此等行為不僅違反牌照條件中「狗隻不可使用餐廳可重用餐具」的明確規定，更反映部分狗主對基本餐桌禮儀與公眾衛生缺乏尊重。此舉勢必激化飼養寵物與不飼養寵物兩大社群之間的矛盾，令多年來本已潛藏的矛盾浮面。

事實上，有市民已明言擔心狗毛飛揚影響鼻敏感，或憂慮狗隻突然衝撞送餐人員釀成意外。這些憂慮並非無的放矢，若狗主連最基本的使用專用食具都未能遵守，又如何說服社會大眾接納人寵共膳？ 歸根結柢，今日之亂象，是政府多年來寵物政策「原地踏步」的必然結果。本港現有逾四十萬隻寵物貓狗，惟相關政策長期側重於禁制與罰則，飼主責任與公眾教育嚴重不足。多年來，有飼養寵物與沒有飼養寵物兩個社群之間，積累了很多誤解及怨恨。就有議員更揭示，全港懷疑虐待動物舉報由2021年256宗飆升至2024年423宗，升幅逾六成半，部分更涉及中小學生。當社會連基本的生命尊重教育都欠奉，突然開放狗隻進入食肆，無異於在未建好防洪設施下急於開閘洩洪，必然沖垮社群間的信任基礎。