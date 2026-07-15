千里之行始足下 一試不能定成敗

今日文憑試放榜，對五萬八千多名考生而言，確是人生一個重要關口。然而，成績單上的幾個數字，絕不能定義你整個人生。考試，本質上只是為了方便評核而設計出來的量化制度。在人工智能正在根本改變人類學習與知識運用方式的時代，年輕人能否掌握課本以外的軟技巧、學會做人處世，對未來長遠發展遠比一紙分數重要。大學亦不宜過度追捧狀元，把豐厚獎學金集中押在少數的尖子，更值得做的是把資源投向努力向上流動的基層學生，協助他們學懂做人。

「千里之行，始於足下」，是老子的智慧。任何漫長的旅程，都只能從腳下一步步來。DSE只是這段千里之行的起步點，成績亮麗不值得自滿，失手也毋須絕望，因為往後還有漫漫長路。談到求學與起步，香港中文大學新亞書院創辦時，錢穆、唐君毅等先賢訂立的《新亞學規》，開宗明義便說，求學與做人，貴能齊頭並進，更貴能融通合一。教育的終極目標是成就一個完整的人，這份「做人」的功夫，恰恰是考試最難以觸及的部分。 放眼現實，更見求學與做人必須並重。大學畢業已不再是就業保證。根據大學聯校就業資料庫的數字，適合大學畢業生的全職職位空缺，由2022年約8萬個高峰，暴跌至2025年僅約3萬個，跌幅超過六成。與此同時，人工智能急速改寫知識傳遞與應用的規則，大量重複性工作被取代，未來職場看重的是批判思考、溝通協作、適應力與終身學習的態度。這一代中學生畢業後，要面對的挑戰比過去任何時期都更複雜，單靠一張大學文憑便以為可以「穩定一生」的想法，早已過時。

每逢放榜，媒體甚至大學都傾向聚焦狀元。今年誕生24名狀元，當中11名為超級狀元，固然值得肯定。然而鎂光燈之外，更多考生默默克服艱辛完成考試，他們的努力更值得社會鼓掌。患有脊髓性肌肉萎縮症的姚心悅，醫生曾斷言她活不過8歲，今年20歲的她，單靠左手拇指和食指，側臥床上以九方輸入法完成6科考試，為的是證明自己一樣可以讀到書。另有72歲的自修生，仍然走進試場，考獲4級與2級。還有曾經歷宏福苑大火的年輕人，頂住生活巨變完成試卷。這些考生身上展現的堅韌、勇氣與尊嚴，遠比狀元的光環更能激勵人生的美好。

大學以豐厚獎學金爭奪尖子，出發點不難理解。港大今年預留8,000萬元獎學金，超級狀元最高可獲100萬元，中大新設的鳳凰獎學金總額更可達160萬元。這種銀彈策略，無疑是向頂尖學生招手的市場行為。但若社會資源只集中在少數天之驕子身上，教育促進階級流動的功能便大受削弱。相比之下，領展自2015年起推行的「第一代大學生獎學金」，累計投放4,520萬元，受惠人次達2,260，對象是家庭三代中首位入讀大學的學生。每名得獎學生獲資助後，須參與社區服務與實習，學習理財和回饋社會。這類計劃引導學生不只追逐分數，更要在過程中學懂規劃人生、關懷他人——正是求學與做人融通合一的具體實踐。