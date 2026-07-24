最近又跟舊同學去日本自駕遊。事實上，日本算是全世界最適合、也最容易自駕遊的地方之一。雖然早前再有香港人在當地發生車禍的新聞，但老實說，如果你在香港有開車習慣(起碼也是個weekend driver吧？)去到日本開車，比起其他國家，難度已經算初學者級別。不過，我這位同學對開車的狂熱，已經超越了「交通工具」的層次，簡直是將自駕發揮到極致。

話說我們原定大隊是去仙台的。怎料這位仁兄為了開車，竟然比我們早一天出發，飛到東京機場租了一部「普通車」，開了一小時去到千葉野田，為的只是「換車」——換一部棍波的Toyota Yaris。換好後，那部普通車就暫存在野田。第二天早上，他就跟女友開著這部棍波Yaris，踩足四小時車去仙台與我們匯合。那四小時的瘋狂趕路，對他來說不是折磨，而是純粹的駕駛樂趣。