最近又跟舊同學去日本自駕遊。事實上，日本算是全世界最適合、也最容易自駕遊的地方之一。雖然早前再有香港人在當地發生車禍的新聞，但老實說，如果你在香港有開車習慣(起碼也是個weekend driver吧？)去到日本開車，比起其他國家，難度已經算初學者級別。不過，我這位同學對開車的狂熱，已經超越了「交通工具」的層次，簡直是將自駕發揮到極致。
話說我們原定大隊是去仙台的。怎料這位仁兄為了開車，竟然比我們早一天出發，飛到東京機場租了一部「普通車」，開了一小時去到千葉野田，為的只是「換車」——換一部棍波的Toyota Yaris。換好後，那部普通車就暫存在野田。第二天早上，他就跟女友開著這部棍波Yaris，踩足四小時車去仙台與我們匯合。那四小時的瘋狂趕路，對他來說不是折磨，而是純粹的駕駛樂趣。
大隊終於匯合，我和其他同學乖乖去拿部七人車，他就繼續享受他的Yaris。那部棍波車仔又快又靈活，在安全情況下往往爬我們頭，遙遙領先。亦因如此，他開創了一個新玩法：每次在路上看見「門口有停車位的便利店」，他就會不自覺地扭進去。進去買甚麼？沒甚麼特別，純粹是看每間店有沒有在賣一些地區限定或特別版的精品。例如他就買了幾對7-Eleven的黑白色Hello Kitty公仔，很多間店都斷貨，有的話也只剩一對，全被他掃光。他簡直把自駕遊當成遊戲來玩。
一路上，除了Kitty公仔，他還掃了大堆FamilyMart不同顏色的襪子、模仿第一代PlayStation的電腦袋，以及無數種口味的零食……幾天後，我們由仙台開回成田附近，他又特地開回野田還那部Yaris，轉回最初的「普通車」，才施施然開回東京shopping。你想想，他當中有幾天，是同一時間租著兩部車，但只開一部。加上他的車只有兩個人坐，所有公路費、泊車費無法跟大隊平分，全由他們一對情侶硬食(應該只有他付，也是應該的)。我笑他這種自駕法真的很重皮，朋友很有型地回了一句：「開車就不計較這些啦，不然開來幹嘛？」霸氣。
真好，人到中年，有個不傷害人又不傷害身體的興趣，人生確實多了很多樂趣。如果，他不是一邊開車一邊抽煙的話……