今年世界盃之後，我的足球偶像多了好幾位，首先是挪威的夏蘭特。這位維京巨人，他的funny程度應該是歷屆之冠！他的Hermès包包、他各式各樣的MEME圖都是我最喜歡看的IG post，如果他不是天才足球員，肯定也可以向搞笑諧星方向發展，他的鬆弛感是無人能及！英格蘭的比寧咸，我認為他會是碧咸二世，球踢得好之餘，外形也一絕！未來日子肯定廣告不絕，以他的外形，在演藝界發展肯定也是大有作為。又是天才球員又可當演藝界的天花板，你說上天是不是好偏心！

世界盃曲終人散，今年除了賽事精彩之外，明星球員和場外的花邊更吸睛。

當然還有年僅19歲西班牙的耶馬爾，他和美斯19年前的「出浴照」，這是世界盃冠軍賽最好的marketing橋段。當然這個marketing高手不是別人，而是在上面的那個「衪」，好像一切冥冥中有安排，一張照片大大加強了整個賽事的溫度和熱度！

還有在旁加入口水戰的宗教領導、航空公司、國家領導……一場賽事，人人都有參加份兒，真真正正是世界盛事！

捨不得這樣就完結了！

球場上，老將退下來，年輕的上位，夢想成真，這樣熱鬧，熱血的氣氛對比香港，真的好surreal。