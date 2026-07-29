中美人工智能角力 突破光刻機將分勝負

中美兩國在人工智能領域的角力，正沿兩條截然不同的路徑推進。中國走的是突破「卡脖子」的血拼之路，從底層硬件到上層算法全面謀求自主，愈壓愈強。美國則走的是路徑依賴，挾資本和專利優勢，企業借貸堆疊，反而疏於算法精進和硬件創新。隨着中國自主研發的光刻機開始量產，算法趨向簡化高效，配合穩定的電力供應和龐大用戶基礎，中美AI競賽的勝負很可能在短期內分曉。 光刻機被視為中國半導體最受制於人的環節，如今終於見到突破。荷蘭ASML的技術並非一蹴而就，該公司經歷幾十年積累，中間更一度瀕臨破產，全靠台積電、三星等全球晶片巨頭注資打救，加上美國長年的專利技術支援，才站穩壟斷地位。中國現時自主生產的浸沒式DUV光刻機，今年預計交付約5部，明年計劃增至20部，雖然與ASML仍有性能差距，部分關鍵零件仍依賴日本，但已能支持28納米、14納米甚至多重圖案化下逼近7納米的製程。重要的是，中國人工智能算法正不斷簡化，對晶片算力的倚賴相對下降。以成熟製程大量生產晶片，憑藉「以量代速」彌補單一晶片性能的不足，這條務實路線令美國的硬件封鎖逐漸失效。

算法簡化這條路，近期有更清晰的圖像。深度求索梁文鋒在投資者會議上透露，團隊正穩步邁向AGI，即通用人工智能，意思是機器能像人類般應對各種複雜任務，不再局限於單一領域。與此同時，月之暗面推出的Kimi K3模型，在編寫程式等任務上的算力消耗，比美國同類產品大幅減少。成本和價格僅為美國模型的幾分之一，據外媒報道，已有不少美國中小企業悄悄採用，因為實在太划算。DeepSeek和Kimi都是開源系統，美國想透過制裁封殺，根本難以執行；若惡意禁止，只會反傷本國企業競爭力。

算力競賽的另一根基是電力。當印度因為中東戰事導致能源價格飆升，部分地區要被逼限電、工業停產之際，中國的電力布局絲毫無損。中國擁有全球最大規模的電網和特高壓輸電網絡，水電、風電、光伏和核電等清潔能源裝機容量持續增長，煤炭供應自主可控，電力調度效率極高。人工智能數據中心的高耗能需求，在中國有堅實的基礎設施支撐，沒有被外圍動盪波及的風險。 反觀美國，AI企業因前期技術領先，加上市場融資極其暢旺，幾乎全部背負天文數字的債務。OpenAI、Anthropic等巨頭一輪又一輪巨額融資，燒錢速度驚人，但核心算法並未出現跳躍式突破，硬件上仍然高度依賴英偉達的高價晶片。這種資本堆砌的繁榮，好比在沙灘上建高塔，沒有深耕算法改良和晶片架構革新，只是不斷加高槓桿。