盛事帶動人流消費 票尾經濟善用數據

啟德體育園近日連奪兩項世界級大獎，足證香港盛事場地已躋身國際前列。這股盛事經濟動能，直接反映在本周末「香港足球盛會2026」等活動上，只要我們善用電子支付與出行數據，總結旅客的消費軌跡，以「票尾經濟」將盛事效應由啟德輻射至全港各區，香港便能將短暫的人流轉化為可持續的經濟紅利。 本周末啟德主場館上演的曼城對國際米蘭等豪門對決，屬於典型的票尾經濟試驗場。文化體育及旅遊局長羅淑佩早前已向公眾做好期望管理，坦承由於國際足協規定殺入世界盃16強的球員須強制休息21日，夏蘭特、洛迪等球星將無緣隨隊，但曼城仍由科頓、當拿隆馬等一線主力掛帥，對東南亞及內地忠實球迷來說已足夠興奮。關鍵在於如何讓這批過夜或即日往返的旅客，在觀賽前後多留一步。九龍城區內40多間商舖已主動推出票尾優惠，近期盛事帶動生意額升約15%，其中票尾貢獻佔5%至8%，證明只要優惠含金量夠高，球迷樂意深入社區消費。

啟德體育園獲得的兩項大獎也得來不易。TheStadiumBusiness Awards被譽為場館界奧斯卡，《時代》全球最佳勝地更從眾多景點中選出唯一香港代表，背後反映的是香港以盛事拉動海外旅客的經驗正逐步成熟。無論是5萬人主場館的開合式上蓋，還是園區靈活轉換場地的能力，都讓國際體育組織有信心把頂級賽事落戶香港。還有興建中的亞博館第二期，未來能夠容納2萬名觀眾的表演和體育場地，將可以提供不同層次的盛事持續在香港舉行。 參考各地，票尾經濟並非新鮮事。美國達拉斯有酒店憑演唱會或球賽門票提供住宿85折及免費泊車；英國倫敦劇院區餐廳長年為持票觀眾提供餐飲8折優惠；馬來西亞雲頂世界更規定演唱會後出示門票可享全單9折。香港目前已透過旅發局串連過百間食肆提供95折優惠，但專家認為仍應擴展至更多平民小店，並加入酒店、景點與交通優惠，由點連成網。

下一步必須善用民間數據。八達通、AlipayHK、微信支付等支付平台，以及電子地圖、港鐵、巴士的出行數據，都能精準勾畫散場後旅客的流向。過去盛事散場，外地旅客傾向直接乘港鐵前往各區，九龍城消費仍以本地人為主。若能與這些數據平台合作，為步行前往九龍城或在指定食肆消費的旅客，透過平台推送限時額外優惠券，便可有效分流人潮。優惠更不應局限於活動當日，可以延伸到活動前後數日，在全港多家連鎖食肆和零售商戶通用。近期開業的啟德崇光百貨及雙子匯雖然設施新穎，卻面對經營壓力，正需要借助票尾優惠引流，把球迷的消費意欲化為實質營業額，帶旺整個啟德新發展區。