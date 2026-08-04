正視青少年自殺率升勢 以成年人肯定來照亮年輕生命

本港整體的自殺個案在2025年有所回落，但0至19歲的青少年及兒童自殺個案與比率卻逆勢上升，創近10年新高。根據死因裁判庭臨時統計，去年0至19歲組別的自殺個案錄得47宗，比較之前一年的35宗，按年升逾三成。青少年輕生個案攀升，已不僅是個別家庭的悲劇，就像尖刀刺痛社會神經，問題必須被正視。哀悼之外，社會必須直面一個根本問題：我們為下一代搭建了怎樣的成長環境，為何讓如此多生命在絕望中無聲殞落？我們的支援網絡，又是否存在缺口？

青少年自殺率上升，從來不是單一原因所致，而是個人、家庭、學校與社會生態系統共同失調的後果。學業壓力固然是最重要因素之一，但更深層的問題在於整體社會氛圍對年輕人精神健康的擠壓。香港的教育制度長期以來重視公開試表現，當社會在不斷吹捧公開考試的狀元時，對學業成績追不上的學生來說，公開試就像一場噩夢，是最大的焦慮來源。許多青少年被困於「一試定成敗」的牢籠，視學業成敗為個人價值的全部，若不斷被否定，就難以建立穩健的自我價值觀。

不少家庭為子女前途憂心，擔心他們一旦在學業成績中落後，將來就難以向上流動，所以無形中向子女施加壓力，孩子承受的是無止境的焦慮。家庭結構的變化亦不容忽視，與此同時，雙職父母普遍， 親子相處時間不足，令許多青少年在情緒困擾時缺乏傾訴對象。家庭支持系統薄弱，成年人又傾向以單一標準衡量成敗，是青少年自殺的重要成因。 針對這場危機，政府必須採取更積極、更跨領域的應對策略，成立高層次的跨部門小組，由教育、醫衛、社會福利及民政事務部門等，共同參與，全面檢視青少年自殺的成因並制定預防方案，防患於未然。現有的「三層應急機制」有需要加強，確保最危急的學童得到及時協助，當局亦應大幅增加前線精神健康服務的資源投放，縮短專科輪候時間，並在社區層面加強外展支援。