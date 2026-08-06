留學香港延基礎教育 學童住宿擴寄宿家庭

九龍塘再有獨立屋被揭發改建成接待中小學生的留學宿舍，部分經營者聲稱處所只是活動中心避規。事件表面上是有人走法律罅，但深層折射出香港基礎教育對內地家庭的吸引力持續擴大，而相關住宿配套卻遠遠落後於需求。政府若只以檢控堵塞，不從政策層面疏導，並建立規範化的學童住宿和寄養家庭制度，根本無法真正打造「留學香港」品牌。

香港基礎教育對內地留學生的需求正急速升溫，背後最少有3股力量疊加。首先，特區政府近年高調宣傳「留學香港」品牌，難免令外界以為香港已準備就緒接收各級留學生。環顧全球主要留學城市，倫敦、波士頓、悉尼的留學產業鏈都從中小學開始涵蓋，香港若只聚焦高等教育，便錯失建立完整教育出口生態的機會。其次，內地高考競爭極其激烈，2026年全國報考人數突破1,351萬，而香港多所大學穩居世界百強，中學文憑試資歷廣受認可，中產家庭理性上自然會部署子女在中學甚至小學階段來港讀書，以較可控的成本銜接本地或海外大學。再者，近年各項人才計劃引入大量內地家庭，部分家長未必長期留港，卻希望子女持續在港接受基礎教育，因而衍生對「全託管」住宿服務的龐大需求，既要照顧起居作息，又要保持學業進度，這種需求在本質上有別於傳統本科生或研究生宿舍。