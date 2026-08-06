留學香港延基礎教育 學童住宿擴寄宿家庭

九龍塘再有獨立屋被揭發改建成接待中小學生的留學宿舍，部分經營者聲稱處所只是活動中心避規。事件表面上是有人走法律罅，但深層折射出香港基礎教育對內地家庭的吸引力持續擴大，而相關住宿配套卻遠遠落後於需求。政府若只以檢控堵塞，不從政策層面疏導，並建立規範化的學童住宿和寄養家庭制度，根本無法真正打造「留學香港」品牌。
香港基礎教育對內地留學生的需求正急速升溫，背後最少有3股力量疊加。首先，特區政府近年高調宣傳「留學香港」品牌，難免令外界以為香港已準備就緒接收各級留學生。環顧全球主要留學城市，倫敦、波士頓、悉尼的留學產業鏈都從中小學開始涵蓋，香港若只聚焦高等教育，便錯失建立完整教育出口生態的機會。其次，內地高考競爭極其激烈，2026年全國報考人數突破1,351萬，而香港多所大學穩居世界百強，中學文憑試資歷廣受認可，中產家庭理性上自然會部署子女在中學甚至小學階段來港讀書，以較可控的成本銜接本地或海外大學。再者，近年各項人才計劃引入大量內地家庭，部分家長未必長期留港，卻希望子女持續在港接受基礎教育，因而衍生對「全託管」住宿服務的龐大需求，既要照顧起居作息，又要保持學業進度，這種需求在本質上有別於傳統本科生或研究生宿舍。
基礎教育留學生多屬未成年，日常需要監護人簽署文件、處理醫療決定、安排課後活動和假期住宿，與自理能力較高的碩士生根本不同。教育局對基礎教育留學配套的準備明顯不足，才會衍生種種亂象。反觀發展局主導的「城中學舍」計劃，成功將酒店和商廈改裝為大專生宿舍，從投資、改裝到管理營運已累積成熟經驗，並形成一個新產業生態。當局應在此基礎上，將計劃延伸至以中小學生為對象的住宿大樓，訂定適合低齡學童的設計要求。例如每房人數上限、共用空間配置，以及必須配備合資格舍監或社工作為指定聯絡人，讓市場有清晰標準可循，亦能透過配對機制與辦學團體合作，增加家長信心。
比較英國和美國的經驗，香港在未成年留學生住宿規管上明顯落後。英國的兒童學生簽證強制要求18歲以下學生必須有獲認證的教育監護人，寄宿家庭須通過所屬機構如AEGIS的審查，涵蓋背景調查、定期探訪和投訴機制。美國聯邦層面雖然較寬鬆，但學校幾乎一律要求公證的監護授權書和本地監護人安排。香港發出學生簽證時，只要求簡單的住宿安排聲明，並無統一的寄宿家庭認證制度。要建立家長信任，教育局和入境處應聯手，通過直資和私立學校的辦學團體，組織獲認可的「學童寄養家庭」名單，設立嚴格的審查機制，篩選合適的家庭背景和居住環境，並與學校、監護人服務整合，形成一個安全可信的生態圈，全方位照顧這批未成年學童。
政府的政策往往落後於社會需求，市場就會自行尋找解決方案。若當局只以檢控態度堵塞，而不正視需求存在的客觀事實，只會製造更大矛盾，也令「留學香港」的品牌無法在基礎教育階段扎根。真正建立留學品牌，必須從學童住宿這塊拼圖開始，讓遠道而來的家庭，放心將孩子交給香港。