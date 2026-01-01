Eat Real Food

美國特朗普政府剛剛公布Dietary Guidelines for Americans 2025-2030(下圖)，為最新的美國官方健康飲食指引。它猶如一座倒放的金字塔，卻沒明顯分層，惟在其下方的末端特地劃分了一小角，放置着全穀類食物(Whole Grains)，其他大部分則放置了各色蔬菜水果、蛋白質豐富的食物、奶製品及健康油脂，色彩繽紛。

也許因為這飲食指引乃出自Trump班子，也可能因大家平常沒留意美國一向的健康飲食指引的變遷，這次變革引來大眾的熱烈討論，傳媒亦爭相報道，甚至說這是破天荒的變革云云。

它構圖清晰，清楚展示食物的原貌，符合其口號Eat Real Food，鼓勵人們食用原型食物/全食物，避免進食加工食品、添加劑、精緻處理的碳水化合物等。若果跟隨過往的設計，迴響也許不會如此熱烈吧！只消把那金字塔倒着放，讓食物恍若傾倒於你的跟前讓你享用，這小小的改變卻帶來大大的視覺效果。特朗普政府的人才也真是有一手的。