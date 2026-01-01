Eat Real Food

美國特朗普政府剛剛公布Dietary Guidelines for Americans 2025-2030(下圖)，為最新的美國官方健康飲食指引。它猶如一座倒放的金字塔，卻沒明顯分層，惟在其下方的末端特地劃分了一小角，放置着全穀類食物(Whole Grains)，其他大部分則放置了各色蔬菜水果、蛋白質豐富的食物、奶製品及健康油脂，色彩繽紛。
也許因為這飲食指引乃出自Trump班子，也可能因大家平常沒留意美國一向的健康飲食指引的變遷，這次變革引來大眾的熱烈討論，傳媒亦爭相報道，甚至說這是破天荒的變革云云。
它構圖清晰，清楚展示食物的原貌，符合其口號Eat Real Food，鼓勵人們食用原型食物/全食物，避免進食加工食品、添加劑、精緻處理的碳水化合物等。若果跟隨過往的設計，迴響也許不會如此熱烈吧！只消把那金字塔倒着放，讓食物恍若傾倒於你的跟前讓你享用，這小小的改變卻帶來大大的視覺效果。特朗普政府的人才也真是有一手的。
早在1980年，美國農業部USDA首次發布Dietary Guidelines for Americans(此後約每5年更新一次)，而各位記憶中那個舊式食物金字塔Food Guide Pyramid於1992年推出。它以碳水化合物食物為飲食基礎，將脂肪、油、鹽、糖放在塔尖，主張低脂飲食。多年後檢討，發現社會上癡肥與腦退化患者竟然為數不少。USDA遂於2005年推出MyPyramid，將食物分類豎着排列，把健康油脂融入其中以強調其重要性，並加入運動元素。但經過數年後，美國政府發現癡肥患者數目仍居高不下。當年政府曾向國民查詢對MyPyramid的意見，得到的答覆竟然指內容太複雜、難以理解。
於是，USDA於2011年推出MyPlate(上圖)，以極簡單的圖表教導民眾如何搭配食物。但因為欠缺健康油脂，於是引來大眾抨擊為「退步」。期間哈佛大學公共衛生學院Harvard T.H. Chan School of Public Health推出Healthy Eating Pyramid及Healthy Eating Plate，以科學證據為基礎，並刻意補足MyPlate，強調全穀與健康油脂。雖然哈佛的版本並非官方版本，但確實給大眾更清晰的健康飲食方向。
為甚麼我這麼清楚？因為我多年來教學就是自發性地追求新知識，並教導學生相關資訊。因此我的學生們對美國近日公布的最新飲食指引並不會太驚訝，因為他們已具備相關知識的認知。對於學術研究與知識的追求，我們應該予以鼓勵，這樣社會才會有進步。祝身體健康。