Cheap but Nice

這兩天氣温驟降，自然想吃點熱騰騰的食物和暖一下身子。火鍋嗎？有點吃厭了。況且小兒正正在考模擬試，要多花時間温習，吃火鍋動輒花上一兩小時，划不來啊。

走進某大型超級市場，那裏有新鮮豬肉檔與牛肉檔，幸運地讓我遇上新鮮的「牛腩碎」，立刻買下。「牛腩碎」，先母愛稱之為「牛碎肉」，是牛腩的筋膜、邊角頭尾，價格相宜，記得小時候「吉之島」長期有售，十多二十元就有一大包，先母最愛以它烹製港式羅宋湯。那年頭的吉之島還有先母口中的「雞膝頭」售賣，那是把雞腿起肉後的整支骨頭，連帶着中間的雞膝軟骨，售十元八塊一大包。先母愛用它熬湯，深信它對腿部有滋養作用，有助增強腳骨力。可惜現時以上產物均甚罕見。