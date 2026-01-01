這兩天氣温驟降，自然想吃點熱騰騰的食物和暖一下身子。火鍋嗎？有點吃厭了。況且小兒正正在考模擬試，要多花時間温習，吃火鍋動輒花上一兩小時，划不來啊。
走進某大型超級市場，那裏有新鮮豬肉檔與牛肉檔，幸運地讓我遇上新鮮的「牛腩碎」，立刻買下。「牛腩碎」，先母愛稱之為「牛碎肉」，是牛腩的筋膜、邊角頭尾，價格相宜，記得小時候「吉之島」長期有售，十多二十元就有一大包，先母最愛以它烹製港式羅宋湯。那年頭的吉之島還有先母口中的「雞膝頭」售賣，那是把雞腿起肉後的整支骨頭，連帶着中間的雞膝軟骨，售十元八塊一大包。先母愛用它熬湯，深信它對腿部有滋養作用，有助增強腳骨力。可惜現時以上產物均甚罕見。
這天我還見到新鮮牛骨，肉檔阿姐大力推薦，說難得有貨，還要是帶有筋肉的軟骨。我趕緊買下，想用它來跟牛碎肉一起熬湯。不如來個番茄牛骨濃湯，熬好湯後用來做越南牛肉河粉Phở，給正正一點新鮮感！得事先聲明，我的做法並不正宗，只是拿手邊有的材料去創作，盡量做到便宜但美味，cheap but nice！
燒一鍋水，分別把牛碎肉和牛骨汆燙，也就是我們廣東話的「出水」，以去除肉與骨的雜質與灰質，減低肉臊味，讓湯色清澈、味道純正。之後燒熱鍋，下點油，爆香洋蔥，炒至軟化、釋出甜味。下大量番茄，為了出味，我把番茄橫切成薄片。喜歡的話下點茄膏。番茄的風味主要在番茄皮與包着種子的果凍狀物質，千萬不要去皮去核。茄紅素要透過油脂釋出，這樣用油炒過才會讓番茄色香味濃，須緊記健康油脂是必需的喔。下紅蘿蔔滾刀塊、九層塔枝條，再下汆燙過的牛碎肉與牛骨，加水燒滾，再調低火熬至牛肉變軟、牛骨上的筋肉柔軟、釋出膠質。我用了六小時熬煮呢。
另備一些河粉、鮮牛肉片、九層塔葉、芽菜、泰國青檸、辣椒、薄荷葉、魚露。大火燒滾湯，河粉一燙即撈起放碗中，上放牛骨剔出的筋肉、牛肉片與芽菜，下滾熱的湯燙牛肉至僅熟，其他配菜放碟上讓孩子自己動手加入，食用時下少許魚露。爽脆的芽菜、清香的九層塔、酸香的番茄湯，cheap but nice！