去年我任職的學校舉行開放日，身為校內唯一一個家政老師的我，自然要絞盡腦汁為我科舉辦活動，務求做到有聲有色，令來賓帶着期望而來，捧着滿足回家。一連三天的開放日，我每天邀請一位專業的大廚蒞臨敝校為大家作烹飪示範，我期望能給來賓安排三項完全不同風格的烹飪節目，迎合不同人士的口味，也讓我的學生們擴闊視野。其中當然少不了粵菜——中菜的精粹。

陳東東師傅

我首先想到的是粵菜泰斗梁輝雄師傅。梁師傅退休前乃海景嘉福洲際酒店中菜行政總廚，是香港粵菜的代表人物。我厚着臉皮邀請梁師傅出山，惟梁師傅經已退休，過着逍遙自在的生活，我也不好意思勉強。梁輝雄師傅具俠義精神，愛惜我這個後輩，給我推薦金域假日酒店龍苑中菜廳副行政總廚陳東東師傅，人稱東哥。慶幸東哥又是豪俠一名，願意仗義幫忙。言談間竟發現東哥的千金乃敝校舊生，驚嘆世事奇妙！碰巧我也喜歡間中到龍苑用膳，那兒環境清幽，菜品美味，原來乃出自東哥之手，真有緣！

陳東東師傅當天為敝校示範「懷舊蝦多士」，全場爆滿，盛況空前，來賓均可品嘗陳師傅的手藝，大家都讚不絕口！感謝陳師傅首肯讓我在此借花敬佛，分享食譜如下。

懷舊蝦多士(4件)材料：嘉頓帶皮薄方包1片、急涷鳳尾蝦4隻、雞蛋黃1隻、芫荽少許、巴馬火腿/金華火腿少許 調味料：胡椒粉、生粉、幼鹽、麻油各少許 製作方法： 1)把已解涷的蝦仁開背，把蝦腸取出，洗乾淨後吸乾水，加入調味料醃3分鐘。(調味料分量不必拘泥，憑經驗讓所有蝦都能沾上適量就好，當然要注意勿用過多的鹽。)