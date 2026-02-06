Bonnie致電：「你愛吃車厘子嗎？」我答：「我甚麼水果也愛吃，除了榴槤。」她連忙說：「今晚拿給你。」我感奇怪：「車厘子這種昂貴水果，她竟然會買給我？」
晚飯後，她來我家大吐苦水：「同事們說，近日的車厘子很好吃，我下班後，立即到公司附近的水果店購買。我問老闆，車厘子是不是很甜，他豎起挴指大讚，我便買了一盒。怎料，回家試了兩粒，都是甜中帶酸酸的，不是我想像之中那麼甜。」
我笑言：「甜度，是很個人化的感覺，可能店主覺得他賣的已很甜。你要明白，水果並非甜品，你經常用吃甜品那種尺度去衡量，相信永遠不合你心意。況且，你問水果店老闆他的水果甜不甜，大概沒有人說不甜吧！」
我好奇問：「平日不愛水果的你，是甚麼推動你去買水果呢？」她笑說：「同事說，她多吃水果後，皮膚底層膚質大大改善，她又說近排的車厘子很甜，所以便買來試。」
我推薦：「車厘子何只美味，的確有豐富多酚類抗氧化營養素，對延緩老化很重要啊！另外，其鉀質也相當高，對三餐外膳的都市人而言，可平衡高鈉的飲食，有去水的作用，還有它含豐富纖維素呢！現時大家都愛品種較甜的車厘子，它的升糖指數屬中等，所以，糖友要留意，一天大概吃10粒左右好了。」
我想了想，不滿問：「你說新買的車厘子不夠甜，幹嗎你還拿給我？」她笑說：「你不愛甜！送給你是最適合的。」