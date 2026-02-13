小時候，我最喜歡農曆新年，其中一個原因當然是小朋友可以收利是啦！加上我有一姊三兄，他們的年紀都比我大很多，節日時哥哥們總會跟爸爸和姐夫一起「鋤大弟」，巧手的媽媽會跟姊姊煮很多菜餚，我則會跟姨甥仔女和我的愛犬豬德一起玩耍，家裡好不熱鬧！

長大後，情人節就成為另一個喜歡的節日了。每年情人節，我最在意的並不是會到甚麼餐廳吃情人節大餐，而是花心思做甜點，當然少不了我喜愛的覆盆子！做一盤Tiramisu，以覆盆子在表面砌成心形；做「生ショコラ」(生朱古力)，加入覆盆子煮成的果泥；做我創作的果凍「花莓戀」，在覆盆子果凍放上鮮忌廉和玫瑰花瓣……