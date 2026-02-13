小時候，我最喜歡農曆新年，其中一個原因當然是小朋友可以收利是啦！加上我有一姊三兄，他們的年紀都比我大很多，節日時哥哥們總會跟爸爸和姐夫一起「鋤大弟」，巧手的媽媽會跟姊姊煮很多菜餚，我則會跟姨甥仔女和我的愛犬豬德一起玩耍，家裡好不熱鬧！
長大後，情人節就成為另一個喜歡的節日了。每年情人節，我最在意的並不是會到甚麼餐廳吃情人節大餐，而是花心思做甜點，當然少不了我喜愛的覆盆子！做一盤Tiramisu，以覆盆子在表面砌成心形；做「生ショコラ」(生朱古力)，加入覆盆子煮成的果泥；做我創作的果凍「花莓戀」，在覆盆子果凍放上鮮忌廉和玫瑰花瓣……
今年的情人節就在文章出版的翌日，接近農曆新年，不如做一道甜蜜豆沙角，同時應了情人節和農曆新年的意境吧！做油器，大家都會因為考量到油的用量而卻步，即所謂怕「嘥油」。其實只要用上一個小鍋子，每次炸小量食物，即使用油不太多，也可以做出一批美味的油器。另一重點是，自己做油炸食物，用的油是新鮮靚油，且可以控制油温，只要不吃過量，可放心吃！油炸烹調是一門烹飪藝術，新年炸油器這傳統，很值得保留！
以下豆沙角食譜，約做20個，可按需要增減材料比例。
材料：麵糰部分：糯米粉150克、砂糖70克、清水(室溫)110克、澄麵30克、滾水45克、豬油35克。
餡料：市售豆沙餡200克。
做法：糯米粉與砂糖先拌勻，邊加入清水邊用手攪拌，直至沒有粉粒、呈麵糰狀。澄麵以滾水拌勻，迅速攪拌成糰，以小碟蓋緊等候一分鐘。之後將糯米粉糰、澄麵糰及豬油一起揉搓成光滑麵糰，以保鮮紙包好，置冰箱冷藏一夜更佳。(圖１)拿出麵糰，分成20小份球狀，每份重20克，必須以保鮮紙蓋好，以免暴露在空氣中引致乾裂。豆沙餡分成20份，每份重10克，搓成橢圓形。取一份糯米麵糰，以手掌壓扁，包入一份豆沙餡，對折麵糰包成欖核形。接口處不必像包餃子般壓扁，否則做出來不像豆沙角，變成炸粉粿了。(圖2)小鍋子燒熱適量油，每次炸數個，以五成油溫(150℃)浸炸，必須不時翻動，避免豆沙角黏在一起，慢慢炸至飽滿金黃即可。(圖3及圖4)稍冷卻才吃，酥脆；隔天才吃，煙韌軟糯。
願各位讀者幸福甜蜜，豐衣足食！讓我思考一下怎麼做覆盆子年糕……