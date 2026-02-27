我們粵菜裏常拿「生菜」作材料，取其諧音「生財」，不論是嫁娶賀壽大宴親朋，或是過年時節的喜慶宴席，都不難見到生菜的蹤影。生菜可以配鴿鬆做成生菜包，也可以低調地化身成生菜絲為百花釀蟹鉗墊底，也可以跟鵝掌冬菇發財蠔豉一起happily ever after。總之，生菜是生財，就是好意頭。 倘若場景換成西餐場合，特別是傳統的法國菜，生菜又要怎麼吃呢？

生菜品種繁多，在西餐的世界裏，生菜主要被用作沙律的材料。大家對生菜沙律的印象，普遍認為它是前菜(appetiser)的一種吧？原來在法國，沙律往往不是像在美國那樣作為餐前的前菜，卻是被安排在主菜之後上菜，是為一種palate cleanser，即「清口菜」，用作清新味蕾，準備迎接之後逞上的芝士或甜點。 在法國菜的餐桌禮儀裏，吃沙律時，以餐刀切生菜葉是大忌之一，因為這樣的行為似在暗示廚師技藝不足，沒把沙律處理好。況且，用刀切過的生菜葉切口容易變成鏽色(褐變)，因此有些講究的法國人在做沙律時，甚至堅持以手撕開生菜葉片，以避免菜葉變色。

有說這傳統跟富有人家的用餐習慣有關，因為上流社會家裏使用銀製餐具，餐刀在遇到酸性醋汁時會氧化，使銀器變色，因此切沙拉不僅破壞菜葉美觀，也間接破壞餐具。不過這觀點有個漏洞：吃沙律時總要使用餐具吧，難道銀叉子碰到醋不會變色嗎？ 吃法國餐膳的沙律，如果碰到沙律菜葉片太大，大到無法優雅入口，就得用叉子和刀(或只用叉子)把葉子折疊成一口大小再吃。有些場合的餐桌甚至沒有提供刀子，這時可以用一小塊麵包來推動或助力，把葉片折疊好再放上叉子。

當然，規矩是規矩，在比較輕鬆的餐飲場合，或是在其他沒那麼嚴格要求餐桌禮儀的國家用膳，閣下可視乎情況處理桌上的那盤沙律。但有備而來總好過被人殺個措手不及吧！或許有一天你需要出席隆重場合，或代表公司跟客戶交際應酬，而對方又是一位着重餐桌禮儀的人物，你的端莊舉止往往就是令你先拔頭籌的秘訣了！ 要是你跟Donald Trump一起用膳，而餐單上有Wedge salad呢？那你非得用餐刀不可了，因為Wedge salad是把生菜整顆縱切成楔形，再澆上沙律醬就直接上菜，須使用餐刀切成適口大小享用。

所謂修養，必須要經過實踐才是真正的修養，否則只會淪為空談。