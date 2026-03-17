作為一個建築師，每當我走進華富邨時，總會醞釀一股懷舊的情懷。這座由前香港屋宇建設處總建築師廖本懷帶領設計的第一代現代化公共屋邨，如今即將拆卸：時代的使命將如它的設計師般歸於塵土。

廖公已逝，他的藍圖也亦將隨風散去，卻留下一段光與影的對話，靜靜回憶一個時代的故事。高峰期，這裏住著超過五萬人。雞籠灣曾為陰森墳場及亂葬崗，鬼故事如霧纏繞，夜空甚至傳說有飛碟低旋。戰後的香港人口如潮，政府須覓地建屋，選中這片「不祥」之地。廖公卻不畏。他是香港大學建築學院1955年第一批畢業生。兩年後曾遠赴英倫杜倫大學修讀園境建築，帶回新市鎮的理念與對自然的同情。他不強加建築於大地，而是讓樓群依山勢而起，融進海風與陽光。高低錯落的雙塔及舊長形(old slab)建築布局為規劃主體。家家戶戶以空中街道(street-in-the-sky)連接，春風夏雨陪襯綠蔭，彷彿將園林的呼吸引入結構。他堅持每戶有獨立廚房與廁所，這在當時公屋中，是極其細膩的體貼——給每一個家庭私密的天地及尊嚴的庇護。首期落成日期為香港動盪的年代，1967年。當時以自給自足為概念而設計的華富邨，遠離市中心，如一座孤獨城堡。它雖然顯得固執倔強，但給予的慰藉卻是平凡的日子，簡單的生活。灑進客廳的影子變幻，曬向天井間光的穿梭，通往走道空氣的流轉，令晨曦到暮色的韻律昇華成詩。