一場顛覆想像的心靈饗宴

在節奏急促的香港職場，我們慣於用KPI衡量成就，用Deadline劃分日程，卻往往忽略了心靈深處那份對平靜與啟迪的渴求。很多人認為，信仰與古典音樂是屬於長者的週日專利，與我們這群在會議室與電腦屏幕之間衝鋒陷陣的職場人毫無交集。 然而，吉中鳴牧師【註1】，一位神學院的敬拜學系系主任，卻以破格的創意，試圖打破這個刻板印象。繼廣受好評的《舊曲新詞，粵唱越開心》【註2】 以及創新地孵化《粵曲敬拜》【註3】後，吉牧師再一次展現了他結合傳統與現代的非凡觸覺，為城市人預備了一場洗滌心靈的音樂盛宴。

一場顛覆想像的心靈饗宴

【一場專業級的音樂實驗】 我要介紹的，正是吉牧師與本地殿堂級指揮嚴啟泉先生【註4】聯手打造的大型音樂晚會—《AINEO LIVE 2026》【註5】。這場只演兩場的限量演出，選址在中環一所別具歷史韻味的教堂 (些利街20號，香港潮人生命堂)，單是地點已饒富深意 — 在金融中心的心臟地帶，建立一個讓心靈歇腳的寧靜空間。 這次的「搞作」並非一般的唱詩班表演。吉牧師將傳統的經典詩歌，以及他部分的原創作品，進行了徹底的現代化編曲。他巧妙地運用當代和聲與節奏，為這些蘊含深厚信仰底蘊的旋律，注入了全新的生命力。這不僅是致敬，更是一場大膽的音樂實驗，旨在讓古老的信息，以時代的語言重新被聽見、被感受。

一場顛覆想像的心靈饗宴

【80人詩班的現場震撼】 這場音樂會的另一大亮點，是由嚴先生執棒、人數多達80人的詩班。對於熟悉音樂的朋友來說，嚴先生的名字本身就是品質的保證。他的指揮風格精準而充滿感染力，能帶領龐大的合唱團發揮出超越想像的潛能。 當晚，這80位詩班成員將不再只是靜態地站立歌唱。在嚴先生的引領下，他們會以現場「四部合唱」的紮實功力，配合現代和聲的豐富層次，將每一首歌的情感和意境都演繹得淋漓盡致。大家可以想像一下，在莊嚴而 acoustics 極佳的教堂內，被80人飽滿、和諧且充滿力量的人聲包圍，那種立體聲的震撼，遠非耳機或音響所能比擬。它將直達心底，觸動我們平日被理性與數據所遮蔽的情感神經。

一場顛覆想像的心靈饗宴

【編曲者亦是牧者：吉牧師的雙重身份】 更令人期待的是，吉牧師不僅是發起人，更親自參與編曲與伴奏。這讓整場音樂晚會昇華至另一個層次。作為敬拜學系系主任，他深知音樂不只是音符的組合，更是承載信息、觸動靈魂的媒介。由他親自把關的編曲，必然能準確捕捉歌詞中那份關於愛、盼望與救贖的信息，並以現代人能夠共鳴的方式呈現。 可以說，這不單是一場音樂會，更像是一次以詩篇為藍本的職場退修。在這裡，我們這群平日在職場上「單打獨鬥」的專業人士，可以暫時放下工作的重擔，讓自己沉浸在被80人歌聲與殿堂級音樂所編織的「心靈保護網」中。那份眾人共同營造的和諧，本身就是對職場撕裂與競爭的一種溫柔抵抗。

一場顛覆想像的心靈饗宴

【中環心靈綠洲的兩夜限定】 這場音樂晚會只演兩場，地點就在中環。對於我們這些在中環上班的人來說，這幾乎是地利人和的完美配合。無需長途跋涉，只需步行數分鐘，便能從冰冷的商業大廈，走進一個充滿溫暖歌聲與光影的聖所。 這是一個難得的機會，讓我們重新思考工作的意義，並在美妙的音樂中，為疲憊的心靈充電。無論你是否擁有宗教信仰，我相信，當晚的音樂與歌聲，都能成為你職場旅程中的一盞明燈，照亮我們在鋼筋水泥森林中，依然柔軟的內心。

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