肝臟是一團由結締組織網絡聯結而成的細胞組織，結構非常細緻且脆弱；若處理得宜，可達至質感細嫩、風味細緻；若煮得過久，則會變得又硬又粗糙。此外，肝臟帶有特殊風味，乃硫化合物所致，烹煮時間愈長，這種味道便愈強；而動物年齡愈大，味道亦愈濃重，質地亦更粗。

拙欄前文曾提及，為了食物安全、避免細菌感染，肝臟宜盡量煮熟。要做到僅熟而不過熟、同時保持細嫩口感，便須仰賴烹調技巧。一般而言，可採高火快煮或低火慢煮，視乎菜式而定。此外，也可在烹調前的準備工夫上多下心思，以幫助去除肝臟的異味。例如日本人會以鹽水浸泡切片肝臟，歐洲人則常用牛奶浸泡，皆有助去除異味。而我這廣東人，則偏好以薑絲、薑汁及紹興酒醃製豬膶，既去腥亦增香。最重要的，還是食材必須新鮮。