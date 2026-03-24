告別職場倦怠—Burnout 拜拜

告別「長氣」工魂：在倦怠的職場責任裡，找回屬於自己的頻道……一個關於中環Simon的寫實個案。

告別職場倦怠—Burnout 拜拜

【Simon的日與夜】 晚上十一點，中環的寫字樓仍然燈火通明。Simon坐在的士後座，看着窗外飛逝的霓虹，忽然覺得那些光都變成了繩子，把他越纏越緊。 他忘了自己是從甚麼時候開始變成這樣……或許是那次公司重組，人手縮減了三分一，工作量卻翻倍……又或許更早，早到他每次用左手把飯碗端起來，第一件事不是吃飯，卻發現右手正在回覆電郵。 Simon曾經是那種「使命必達」的同事 — 上司交代的事，他從不say no；客戶的無理要求，他也硬着頭皮完成。他以為：這就是邁向「專業」的代價。

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【當身體成為最後一個知道真相的人】 Simon起初只是睡不好。躺在床上，腦子像中環的交通一樣塞滿了未完成的事項。然後是沒有胃口，午餐只需一杯齋啡。再後來，他連走出辦公室的力氣都像被抽乾了。那不是身體的累，而是從骨子裏滲出來的疲憊，像手機明明還有30%電量，卻突然自動關機。 有一天開會，Simon對着投影幕上的數字，忽然一個字都看不進去。整個人像被抽離，眼前的一切變得遙遠而失真。他聽見自己的聲音在回應客戶，卻覺得那個說話的人不是自己。心跳加速，手心冒汗，他以為自己心臟病發。

那是「適應障礙症」(Adjustment Disorder)悄悄找上門的徵兆。世界衛生組織將「倦怠」定義為職業現象，但當它長期累積，會像一氧化碳般無色無味地滲透，最終誘發焦慮與憂鬱。他後來形容：「我像一部沒有關機鍵的電腦，日日夜夜都在run program。最後，連我都分不清，是人在用電腦，還是電腦在用我。」

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【見輔導：從「被工作定義的我」到「真實的我」】 一次午膳時間，他在餐廳門口偶然聽到陳蕾的歌《你快樂嗎？》【註1】，他站在那兒，發現自己竟然答不上來。 經朋友介紹「接納與承諾治療」(Acceptance and Commitment therapy, ACT)【註2】，Simon決心尋求協助。當輔導員問他：「如果脫下那張職員證，你是誰？」 Simon愣住！他發現自己的人生幾乎完全由工作構成。自我介紹時，他說自己是「某公司的部門經理」；朋友聚會時，他談的是項目進度；連放假去旅行，他都在計算「這個行程回來可以寫進履歷表嗎」。他的人生像一份由公司蓋印的履歷表，卻找不到一欄寫着「我喜歡什麼？」。

輔導員引導他看清：工作只是他實踐價值的一個場域，但價值並不等於「做不完就死」的魔咒。Simon慢慢學習區分「被工作定義的我」： 那個永遠怕不夠好、怕讓人失望的自己，與「真實的我」：那個喜歡行山、喜歡煮飯、喜歡聽歌的自己。 過去他以為「接納」就是認輸。但ACT教他的接納，是學習與疲憊感共存，像跟一個不請自來的乘客坐在同一車廂，你知道它在，但不必讓它來駕駛。

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【練習：下班後的「斷聯儀式」】 輔導員建議Simon每天下班後，為自己做一個「斷聯儀式」(Ritual to Let Go)。Simon起初覺得荒謬：「我連準時下班都做不到，還搞什麼儀式？」輔導員只問他：「如果你的人生，連三十分鐘都不值得擁有，那你在為誰賣命？」 他決定一試。每天回到家，他第一件事就是沖涼，用熱水沖走一整天的氣壓。然後換上便裝 — 這個動作特別關鍵，那件褪色的舊T恤和棉褲，像一道無形的閘門。接着，他點起一罐小香薰，在蝸居裏散發出淡淡的安定。計時器響起：三十分鐘。

這三十分鐘內，他不看公司電郵，不回工作訊息，不思考項目，不計劃明天。 他只做一件事：讓自己放鬆。最初那幾天，他坐在沙發上渾身不自在，手會不自覺去摸手機。他忍住了。他開始做那些「真實的我」會做的事：翻出一本買了好久都沒看的書，煮一碗簡單的麵，甚至只是站在窗前，望着樓下的街燈發呆。 他慢慢發現：這三十分鐘，不會讓天塌下來。世界沒有他，仍然在轉。

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【後來：舒緩和看見】 幾個月後，Simon的情況明顯舒緩了。不是因為他不再忙，而是他重新擁有了「開關」的能力。 睡眠改善了，胃口回來了。更重要的是，他重新看見了自己：不是那個永遠追趕死線的Simon，而是那個會為了一鍋煲仔飯而開心的Simon。 Simon後來跟我分享：某個週末下午，他坐在郊野公園的長椅上，看着天空飄過的雲，忽然覺得自己很久沒有這樣「在場」(be here) 了。過去，即使人在郊外，心都在辦公室。現在，他終於能夠把工作留在辦公室，把自己帶回家。

他笑說：「原來我一直以為工作是我人生的全部。現在我知道，工作只是我人生的一部分。我可以做好它，但不必被它吞噬。」

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【結語：如果你身邊也有一個Simon】 香港是一個跑得太快的城市。我們習慣了把「捱」當成美德，把「忙」當成身份象徵，把「即時回覆」當成專業。 但人的心靈不是機器，它需要關機，需要重新啟動，需要有機會去辨認：究竟我們是在活自己的人生，還是在演一個別人期望的角色。 如果你身邊有朋友，最近變得沉默、易怒、總是說「好攰」但睡不好，或者像昔日的Simon一樣，連笑都變得勉強，請把這篇文章轉給他。不是為了告訴他「你有問題」，而是讓他在最孤獨的時候，知道自己並不孤單。